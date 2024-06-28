Відключення світла в Україні 29 червня: як та скільки діятимуть графіки

Усього діє шість черг відключення

У суботу, 29 червня, в Україні продовжиться відключення електроенергії протягом доби. Вони відбуватимуться відповідно до графіків.

Причиною цього є дефіцит електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

"Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо", — повідомили в Укренерго.

За даними компанії, живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Зазначимо, що графіки мають три категорії: світло є (позначено білим), світла немає (сірий колір), відключення можливі у разі потреби (позначено світло-сірим). Споживачі поділені на шість груп, які по черзі відключають світло.

Варто додати, що застосування графіків відключення світла в Україні — це вимушений крок у відповідь на складну ситуацію в енергосистемі нашої країни після ворожого обстрілу.

Раніше "Телеграф" писав, що у зв’язку з гострою нестачею електроенергії в Україні Укрзалізниця планує найближчим часом збудувати газові електростанції загальною потужністю 250 МВт. Вони забезпечуватимуть світлом не лише компанію та підключених споживачів, а й інших об’єктів.