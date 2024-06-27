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Сонячна електростанція для багатоповерхівки: скільки доведеться заплатити з кожної квартири

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Сонячні панелі на даху будинку
Сонячні панелі на даху будинку. Фото КГГА

Сума цілком підйомна

Як попереджають енергетики, взимку світла в оселях українців може не бути по 15-17 годин. В цих умовах набуває актуальності реалізація проєктів з енергонезалежності в окремо взятому будинку, скажімо, купівля генератора чи сонячних панелей. Проте, навіть з урахуванням компенсацій від держави, — це справа непроста.

"Телеграф" знайшов кілька будинків, які вже переходять на життя в автономному режимі, запитав експертів, як зробити багатоповерхівку "енергетичним островом" і скільки це коштує: Мешканці багатоповерхівок можуть врятуватись від блекаутів. Але доведеться заплатити

Перш за все треба прорахувати, що отримають мешканці — тепло й гарячу воду чи лише освітлення у під'їзді. Адже сонячна електростанція коштує близько 2 млн гривень чи навіть більше.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) можуть отримати гроші під енергетичні проєкти з кількох джерел. Наприклад, від Фонду енергоефективності через нову програму "ГрінДім" обіцяють компенсувати мільйон гривень на встановлення сонячних електростанцій і до 2 млн — на теплові насоси для опалення. Це приблизно 70% від реальної вартості таких проєктів. Решту доведеться сплатити самим ОСББ.

Проте навіть якщо держава покриє 70% вартості, залишається ще 600 тисяч, які мають зібрати самі мешканці. Для 9-поверхівки на шість під'їздів та 216 квартир це приблизно по 2,8 тисячі гривень з квартири. Ця сума може змінюватися залежно від будинку, кількості квартир та запланованих робіт.

"Ми реалізуємо проєкти по системі резервного живлення і сонячній електростанції. Вони мають забезпечити роботу насосів, домофонів, освітлення площ загального користування. Зарезервувати ліфти набагато складніше і дорожче — можливо, зробимо це згодом. Роботи виконуємо по програмі співфінансування з боку міста",— розказав Член правління ОСББ будинку по вулиці Вербицького, 10-а, у Києві та керівник Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин.

Він додав, що у випадку з його будинком частка співфінансування з боку мешканців склала близько 360 тисяч грн. Це вийшло приблизно по 1500 грн з квартири за рік або по 125 грн на місяць. Генератор на 5 кВт ОСББ купило ще у 2022 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку зарядну станцію вибрати та скільки вона коштує. У мережі з’явився калькулятор розрахунку потужності зарядної станції, щоб допомогти українцям визначитись.

Теги:
#Світло #Сонячна електростанція #Відключення світла