Нова система розподілу електроенергії: чи відбудуться зміни для Києва

Протягом останніх кількох тижнів система вже відпрацьовувалася

З 24 червня в Україні запроваджено нову систему розподілу лімітів споживання електроенергії між областями. Це означає, що Київ, який стикається з найсуворішими графіками відключень через велику кількість критичної інфраструктури, має страждати менше зіставно з рештою регіонів.

Як пояснив енергетичний експерт Геннадій Рябцев в коментарі УНІАН, раніше електрику розподіляли лише за кількістю споживачів. Це призводило до того, що в Києві, де зосереджена значна частина критичних об'єктів, городяни отримували менше електроенергії.

Згідно з новою урядовою постановою, при розподілі лімітів тепер враховуються різні категорії споживачів. Тобто на критичну інфраструктуру, органи влади, інші важливі установи виділяється окрема квота електрики, а на побутових споживачів та суб'єктів господарювання – інша.

"Якщо у Києві така частка значно більше, тому що працюють урядові структури й все, що з цим повʼязано, то в якомусь регіоні побутовим споживачам і субʼєктам господарювання залишалося більше електричної енергії, й у них менше були перерви в енергопостачанні. Так ось, зараз виокремлено захищених споживачів. На них окремо виділяється електрична енергія, а на всіх інших — окремо. Тому це дозволяє рівномірніше розподіляти електрику за споживачами й уникати ситуації, коли, наприклад, кияни ставали заручниками наявності в Києві великої кількості урядових установ", — розповідає Рябцев.

Експерт також зазначив, що система перерозподілу лімітів впроваджувалась протягом останніх кількох тижнів, тому значних змін найближчим часом кияни не відчують.

"Ця система вже відпрацьовувалася впродовж останніх кількох тижнів. Вже після ухвалення рішення Кабміном ці зміни були запроваджені операторами системи передачі та системи розподілу. Тому ні сьогодні, ні завтра нових змін не відбудеться. Бо ці зміни вже відбулися", — зазначив Рябцев.

Нагадуємо, гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко розповідав, що до початку опалювального сезону, навіть теоретично, неможливо поновити всю знищену теплову генерацію. За умови безперебійного живлення об’єктів критичної інфраструктури, на кшталт, лікарень чи комунальних підприємств, українцям варто готуватися до того, що світла взимку не буде по 12 годин. При цьому, якщо росіяни продовжать цілити в енергооб’єкти, а якщо зима буде морозною, світла може не бути й по 15-17 годин.

Раніше "Телеграф" писав, що в Укренерго пояснили, що означають обсяги втрачених потужностей. За словами фахівців, наявні відключення світла — "найменше зло".