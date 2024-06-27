Як дізнатися графіки відключень світла YASNO за своєю адресою: є два варіанти (інструкція)

Ліміти встановлює "Укренерго"

Через російські удари по енергетичній системі України ситуація з електрикою залишається критичною. Українці живуть в умовах регулярних та жорстких відключень світла.

Дізнатися графіки відключень абоненти групи компаній-постачальників електроенергії Yasno можуть швидко та просто. На сайті YASNO є можливість дізнатися про відключення безпосередньо за своєю адресою.

Для цього необхідно вказати свій населений пункт, назву вулиці та номер будинку. Так абонент отримує інформацію, до якої групи відключень належить його будинок та час можливої відсутності світла при застосуванні стабілізаційних відключень.

"Пам’ятайте, що графік не гарантує 100% відключення. Все залежить від актуальних лімітів обмеження, що встановлюються НЕК Укренерго", — наголосили в YASNO.

Актуальну інформацію про вимкнення можна також отримати у чат-боті YASNO в Telegram. Необхідно перейти за посиланням, натиснути кнопку "розпочати", вибрати функцію "Можливі відключення" в своєму населеному пункті. Бот видасть актуальну інформацію.

Нагадаємо, раніше гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що до початку опалювального сезону навіть теоретично неможливо відновити всю знищену теплову генерацію. Світла у квартирах українців узимку може не бути й по 15-17 годин.