Світла буде більше? Вироблятиме і продаватиме електроенергію Укрзалізниця
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Це допоможе покрити не лише власні потреби
У зв’язку з гострою нестачею електроенергії в Україні Укрзалізниця планує найближчим часом збудувати газові електростанції загальною потужністю 250 МВт. Вони забезпечуватимуть світлом не лише компанію та підключених споживачів, а й інших об’єктів.
Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці". Зазначається, що газові електростанції будуть збудовані в різних регіонах країни.
Планується, що десятки газових електростанцій насамперед будуть встановлено в обласних центрах. Вони забезпечать електроенергією залізничний транспорт, соціальну сферу та об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.
"На сьогодні Укрзалізниця проводить активні переговори з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проекту", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
Додамо, що Укрзалізниця входить до ТОП-5 найбільших розподільчих компаній України. Підприємство має понад 100 тисяч приєднаних споживачів, проте ліміти споживання забезпечують потреби підприємства лише на 75%. Дефіцит в електропостачанні може вплинути й на рух поїздів, й на надання комунальних послуг для побутових споживачів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як оператори маніпулюють на ринку електроенергії. А якщо встановити тарифний лічильник електроенергії, ви зможете платити за світло менше.