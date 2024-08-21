Рідкісний птах долетів до Дніпра: на Булахівському лимані помітили червонокнижного "гостя"

Це зникомий вид на теренах України

На Булахівському лимані Дніпропетровської області помітили рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України. Цю надзвичайну подію зафіксував зоолог-аматор Олег Присяжнюк. "Назагал зафіксовано за день 82 види птахів" – зазначив він.

Чорний лелека є справжньою рідкістю для України. Цей вид, на відміну від свого білого родича, веде потаємний спосіб життя, що робить кожну зустріч з ним особливо цінною для науковців та любителів природи.

Чим особливий чорний лелека

Чорний лелека (Ciconia nigra) — гніздовий та перелітний птах в Україні. Він надає перевагу віддаленим від людських поселень місцям, оселяючись переважно біля лісових озер або боліт. Раціон цього птаха досить різноманітний: він живиться рибою, земноводними, водяними комахами, а інколи навіть полює на плазунів та мишоподібних гризунів.

На жаль, популяція чорного лелеки в Україні стрімко скорочується, що й стало причиною внесення його до Червоної книги України. Головними факторами, які загрожують існуванню виду, є:

Деградація місць гніздування через вирубування лісів, Меліорація лісових угідь, Фактор непокою з боку людини.

Поява чорного лелеки — це не лише цікавий факт для любителів птахів, але й важливий індикатор стану навколишнього середовища. Збереження популяції цього виду потребує комплексного підходу, включаючи захист лісів, контроль меліоративних робіт та створення заповідних зон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Кам'янському помітили велетенського нічного метелика. Життєвий цикл більшості дорослих метеликів є досить коротким, вони живуть лише кілька тижнів.