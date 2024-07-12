Небезпечний шкідник знищує рослинність в одній з областей України, - під загрозою й інші регіони (відео)

Аномальна спека позитивно впливає на розмноження комах

У Дніпропетровській області люди стали свідками справжнього нашестя сарани. У Криворізькому районі комахи заполонили поля та вулиці.

Очевидці опублікували відео у Telegram. Повідомляється, що рій шкідників помітили, зокрема, у селищі Мар’янівка.

"Зграї цих шкідників заполонили селище Мар’янівка та добряче налякали місцевих мешканців. Сарана небезпечна тим, що знищує урожай та всю рослинність на своєму шляху, а аномальна спека тільки сприяє її розмноженню", — йдеться в повідомленні.

На другому відео авторка показує з’їдений сараною очерет та оголені верхівки дерев. Страшно уявити, що буде з врожаєм, бідкається жінка.

Водночас на сайті Держпродспоживслужби попереджали про ймовірне нашестя шкідників. Зауважували, що перелітну сарану виявили в південних районах Республіки Молдова поблизу Болградського району Одеської області.

Також там нагадали про те, що наприкінці червня на Харківщині виявили масове розмноження та збільшення чисельності сарани.

"На території Слобожанської селищної ради Чугуївського району осередково виявлене масове розмноження та збільшення чисельності небезпечного шкідника — сарани. На заселеній площі середня чисельність саранових становила 30-40, максимальна — понад 80 екземплярів на кв. м", — повідомляли у Держпродспоживслужбі.

с. Мар'янівка Криворізького району, де була помічена сарана

Аби попередити розповсюдження сарани, необхідно вчасно вжити низку заходів, зокрема обстежити місця резервації та провести обприскування пестицидами.

Основною причиною розмноження сарани є аномальна спека, яка протримається в Україні ще зо два тижні. Наразі офіційних коментарів від Держпродспоживслужби щодо сарани у Дніпропетровській області немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Дніпрі величезні оси неабияк перелякали місцевих мешканців. Ці комахи рідко зустрічаються в Україні.