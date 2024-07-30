Пенсіонерка у Дніпрі живе з гусаком: птах носить чоботи, обожнює гречку і кататись на машині (відео)

Домашнього улюбленця звуть Гошею

У Дніпрі 75-річна пенсіонерка Галина завела незвичайного улюбленця ― гусака. Гоша живе з нею у квартирі та вже встиг завоювати симпатії місцевих жителів.

На нього звертають увагу, бо не часто побачиш гусака на вулицях великого міста, тим паче якщо птах взутий у чорні чоботи. Про цю історію повідомляє телеканал "ДніпроTV".

Гусак у чоботях живе у квартирі

Галина проживає на дев’ятому поверсі однієї з багатоповерхівок району "Сокол". Незвичайний улюбленець у неї з’явився весною 2023 року.

"На долоні сидів, десятиденний був… вдома він у мене в коробочці поки з ганчірочкою сидів, у мисці плавав, а потім почав рости, рости й за 3 місяці вже дорослий хлопець", ― згадує пенсіонерка.

Гусак звик жити у квартирі. Господарка влаштувала йому особливе ліжко: виклала на підлогу килими, простирадла та сіно. Гоші там подобається спати. Він настільки звик до проживання у квартирі з жінкою, що навіть не реагує, коли вона проходить повз.

Спочатку сусіди та родичі пенсіонерки були шоковані, коли побачили птаха. Проте згодом звикли.

Галина розповіла, що Гоша їсть. Окрім трави, він любить таку їжу:

гречка;

огірки;

сливи;

абрикоси;

сира картопля;

персики;

капуста.

Птах також любить подорожувати. Періодично він з Галиною їздить на дачу. Гусак обожнює їздити на машині, а от на маршрутці йому не подобається.

Чорні чобітки, на які часто звертають увагу місцеві, Гоша вносить влітку, аби не обпекти лапки об асфальт. Він щодня гуляє на вулиці мінімум по дві години.

Раніше "Телеграф" повідомляв про нашестя сарани у Дніпропетровській області. Велику кількість шкідників помітили у Криворізькому районі. Експерти назвали причину швидкого розмноження комах.