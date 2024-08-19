Лякатися не треба: в Україні помітили велетенського нічного метелика (фото)

Комаха вражає розмірами та унікальним забарвленням

У Дніпропетровській області виявили дивовижного метелика, який здивував місцевих жителів. Знахідка викликала жвавий інтерес серед натуралістів та любителів природи, адже такого велетня побачиш не щодня.

Переважна частина цих метеликів мешкає в тропічних регіонах. В Європі можна знайти приблизно 20 видів, які відрізняються між собою формою крил і їх кольоровим оформленням. А цей дивовижний метелик був помічений у Кам'янському, про що повідомила спільнота "Комахи України" на своїй Facebook-сторінці.

Що це за метелик

Це – тополевий бражник, великий метелик, довжина якого може сягати від 65 до 85 мм. Бражник – нічний метелик, як правило, світло-сірого кольору, зовнішній вигляд нагадує опале листя тополі. Однією з найцікавіших особливостей тополевого бражника є його здатність імітувати сухе листя. Це природне маскування допомагає йому уникати хижаків, адже так він стає практично невидимим на фоні природи. Такі адаптації є характерними для багатьох видів метеликів, але тополевий бражник вражає своєю майстерністю в цьому.

Бражники ведуть досить цікавий спосіб життя. Вони споживають дуже мало їжі й живуть коштом запасів, накопичених під час стадії гусені. Основним джерелом їх живлення є квітковий нектар. Деякі види цих комах настільки важкі, що не можуть приземлитися на квітку, тому п'ють нектар, "зависаючи" в повітрі. Життєвий цикл більшості дорослих метеликів є досить коротким, і тополевий бражник живе всього кілька тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що небезпечний шкідник знищує рослинність. Його теж помітили в Дніпропетровській області.