Нашестя небезпечних павуків зафіксували в одній з областей України (фото)

При укусі варто одразу звернутись до медиків

У Дніпропетровській області зафіксували нашестя небезпечних павуків, таких як каракурт, тарантул та ангіопа. Останній є індикатором глобального потепління, і ще кілька років тому в Україні зустрічався лише на півострові Крим.

Зараз ангіопа є майже по всій Україні, зокрема активізувався цей вид павуків на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

У Дніпропетровській області нашестя небезпечних павуків

"Дніпропетровський обласний ЦКПХ повідомляє населенню про небезпечність контакту з отруйними павуками. У зв’язку з потеплінням клімату в області реєструються покуси отруйних павуків", ― йдеться у повідомленні.

Центр перелічив види небезпечних павуків, які активізувались на Дніпропетровщині. Це каракурт, тарантул та ангіопа. Особливо небезпечні вони влітку, під час міграції.

Зафіксовано також випадок нападу павука еразуса чорного. Самець схожий на сонечко, бо має червоні крапинки на тільці. Самки повністю чорні. Укус еразуса викликає сильні алергічні реакції.

Каракурт: фото та опис

Цей павук у народі має недобру славу. Недаремно його називають "чорна вдова". Спеціалісти центру попереджають, що він може прокусити шкіру людини.

Так виглядає отруйний павук каракурт

Укуси павука небезпечні для людини. Можливі наслідки:

сильний біль у місці укусу;

підвищення температури;

біль у м’язах;

тремтіння всього тіла та судоми;

задишка та інші порушення роботи дихальної системи.

Самки мають одну особливість. Під час шлюбного періоду на їхньому повністю чорному тілі з’являються червоні плями. Згодом вони зникають.

Особливо небезпечні "чорні вдови" у період міграції. Тобто з червня до початку вересня.

Чим небезпечний тарантул

Цей павук не настільки отруйний, як каракурт, але все ж укуси досить неприємні та небезпечні. Тарантула відносять до так званих павуків-вовків через волохатість та великий розмір. Головні характеристики:

розмір до 37 мм;

темно-бурий колір зверху та чорний у нижній частині;

самка відкладає 100-400 яєць за раз;

павук сам не нападає, якщо його не зачіпати;

людям загрожують лише самки.

Тарантули виглядають вкрай загрозливо

Варто зазначити, що самки агресивні лише в той момент, коли носять маленьких павучат. Вони їх можуть або носити на собі, або пересувати на тонкій павутині.

"Тарантулів можна зустріти під камінням, у степу, балках, на городах, де вони будують свої нори. В період міграції зростає кількість покусів людей, свійських тварин", ― попереджають у центрі.

Що відомо про ангіопу

Його ще називають павуком-осою чи павуком-зеброю через характерні смужки. Раніше він жив лише у Криму, а тепер зустрічається й в інших областях України. Поширений на Дніпропетровщині.

"Їх дуже легко визначити по черевцю, намальованому чорними та жовтими смужками. Самиці досягають до 7 см, самці ― значно менших розмірів та не мають яскравого фарбування. Павуків-зебр можна зустріти в невеликих рівчаках, присадибних ділянках, городах, кущах малини, смородини, аґрусу", ― йдеться у повідомленні.

Ангіопу дуже легко відрізнити завдяки яскравим смужкам

Укуси ангіопи небезпечні для людини. Вони викликають наступні симптоми:

сильні алергічні реакції;

набряки;

нариви;

некроз тканин (у важких випадках).

Для довідки: у Дніпрі ДУ ЦКПХ МОЗ проводять визначення видового складу отруйних павуків. Дізнатись деталі можна за телефоном 731-96-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв про нашестя змій у Києві. Їхні укуси вкрай небезпечні для життя людей.