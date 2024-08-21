Редкая птица долетела до Днепра: на Булаховском лимане заметили краснокнижного "гостя"

Это исчезающий вид на территории Украины

На Булаховском лимане Днепропетровской области заметили редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины. Это интересное событие зафиксировал зоолог-любитель Олег Присяжнюк. "В общей сложности зафиксировано за день 82 вида птиц" — отметил он.

Черный аист – это настоящая редкость для Украины. Этот вид, в отличие от своего белого родственника, ведет уединенный образ жизни, что делает каждую встречу с ним особенно ценной для ученых и любителей природы.

Чем особенный черный аист

Черный аист (Ciconia nigra) — гнездовая и перелетная птица в Украине. Он предпочитает отдаленные от человеческих поселений места, поселяясь преимущественно у лесных озер или болот. Рацион этой птицы достаточно разнообразен: аист питается рыбой, земноводными, водяными насекомыми, а иногда даже охотится на пресмыкающихся и мышевидных грызунов.

К сожалению, популяция черного аиста в Украине стремительно сокращается, что и послужило причиной внесения его в Красную книгу Украины. Главными факторами, угрожающими существованию вида, стали:

Деградация мест гнездования из-за вырубки лесов, Мелиорация лесных угодий, Фактор беспокойства со стороны человека.

Появление черного аиста – это не только интересный факт для любителей птиц, но и важный индикатор состояния окружающей среды. Сохранность популяции этого вида требует комплексного подхода, включая защиту лесов, контроль мелиоративных работ и создание заповедных зон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Каменском заметили гигантскую ночную бабочку. Жизненный цикл большинства взрослых бабочек достаточно короткий, они живут всего несколько недель.