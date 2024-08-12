У Дніпрі вкрали один із символів міста: за допомогу у розшуку оголосили винагороду

Інцидент назвали "шокуючим актом вандалізму"

У Дніпрі невідомі викрали бронзову міні-скульптуру "Фанат Дніпра", яка стояла біля парку Глоби, де ще півстоліття тому збиралися вболівальники ФК "Дніпро". Вона була частиною проекту "Відчуй Дніпро", що розповідає історію міста через маленькі бронзові скульптури.

Про крадіжку "Фаната" на своїй Facebook-сторінці розповів куратор проєктів Молодіжної ради Дніпра Карен Агаджанян. Він назвав інцидент "шокуючим актом вандалізму".

Автори проєкту "Відчуй Дніпро" та Карен Агаджанян сподіваються, що допомога мешканців міста допоможе знайти скульптуру. Вона прикрашала Дніпро із 2020 року. Церемонія відкриття "Фанату Дніпра" відбулася у грудні 2020 року, він став сьомою скульптурою проєкту. Нині їх уже 16.

"Оголошуємо винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти міні-скульптуру та вандалів", — написав куратор проєктів Молодіжної ради Дніпра.

Як розповідав "Телеграф", 7 липня, волонтери громадської організації "Справедливість – наш вибір" з Олександрівки на Кіровоградщині виявили, що хтось вкрав скриньку з грошима для ЗСУ. Він стояв на центральній вулиці.