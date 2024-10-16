Кабани у центрі Дніпра вразили городян: миле відео

Тварини бігали газоном і ледь не вибігли на проїжджу частину

У Дніпрі місцеві жителі стали свідками незвичайного видовища. Прямо біля людей пробігли два невеликі кабани та зворушили своїм виглядом оточуючих.

Відповідне відео було опубліковано в одному з найпопулярніших місцевих Telegram-каналів. В описі під роликом зазначили, що звірів помітили у самому центрі міста.

Автор пише, що відео було знято на вулиці Гнатюка, 40. Там тварини бігали газоном і ледве не вибігли на проїжджу частину.

Залишається невідомим, звідки кабани взялися в центрі Дніпра — вибігли із посадок чи втекли, наприклад, із приватного сектору.

Варто зазначити, що ще з початку повномасштабного російського вторгнення, коли в українських містах та селах почалися потужні вибухи та атаки, тварини все частіше стали виходити до людей. За дачними масивами часто ходять павичі, дикі кабани, свині й навіть корови.

Важливо врахувати, що серед диких тварин саме у кабана першість за кількістю та ризиком нападу на людину. Якщо він відчуває небезпеку, що загрожує йому або його потомству, кабан переходить до самозахисту. Тварини можуть бути хворі, дратівливі та агресивні у період розмноження. Або просто бути не в настрої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські полярники показали милі фото тюленів, які мешкають неподалік станції "Академік Вернадський".