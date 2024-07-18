На Закарпатті вовк зайшов на подвір'я та вкрав собаку: "злочин" хижака потрапив на відео

Хижака зафіксувала камера відеоспостереження

У Закарпатській області на подвір'я місцевих мешканців зайшов вовк. Це сталося напередодні у селі Порошково, що неподалік Перечина.

Про це пише Mukachevo.net з посиланням на Закарпатське обласне товариство мисливців та рибалок. Зазначається, що близько другої ночі камера зовнішнього відеоспостереження зафіксувала, як вовк зайшов прямо на подвір'я до людей і вкрав собаку.

Видання наголосує, що у Порошкові цей випадок став першим. Досі вовка у селі ніхто не бачив. Проте, ще пів року тому аналогічні ситуації були в сусідніх населених пунктах: Зарічеві, Сімері, Сімерках та Буковці. Тоді, відразу кілька хижаків атакували села.

В Закарпатському обласному товаристві мисливців та рибалок заявили, що через заборону полювання, що діє в Україні з початку повномасштабного вторгнення, популяція хижих звірів в закарпатських лісах зросла щонайменше у чотири рази. Вовки, шакали, лисиці та інші звірі дедалі частіше спускаються до людей у пошуках їжі і це, кажуть, дуже небезпечно.

Там також зазначили, що хижаки можуть не тільки нападати, а ще й переносити низку інфекцій. За останні два роки, закарпатські фахівці фіксували у хижаків сказ та лептоспіроз. Окрім того, було виявлено спалах африканської чуми диких свиней.

Порошково на мапі

Нагадаємо, в Закарпатській області вздовж річки Тиса, в якій нерідко виловлюють потопельників, встановили фортифікацію у вигляді загородження з колючим дротом. Оскільки ухилянти досить часто намагаються перепливти цю річку, щоб втекти за кордон, але зрештою тонуть, вирішили зробити вихід до неї практично неможливим.