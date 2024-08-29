У центрі Запоріжжя помітили незвичайного птаха: місцеві вбачають гарний знак (відео)

Місцеві мешканці кажуть, що це добрий знак — війна скоро закінчиться

У центрі Запоріжжя помітили несподіваного гостя — білого лелеку, який привернув увагу місцевих жителів своєю появою біля обласної бібліотеки. Птах не лише прогулювався поблизу будівлі, але й дозволив працівникам закладу наблизитися та навіть погодувати себе.

Ця незвичайна подія викликала жвавий інтерес серед запоріжців, які побачили в ній добрий знак. Про візит білокрилого мандрівника розповіли журналісти видання "ЗаБор". Також місцеві мешканці ділились у соцмережах відео з пташкою.

Цікаво, що лелека з'явився саме під час проведення заходу для родин загиблих захисників України в приміщенні бібліотеки. Працівники закладу не розгубилися і проявили гостинність до пернатого відвідувача. Вони запропонували птаху воду та навіть пригостили рибою.

Після того, як лелека втамував спрагу та голод, він полетів далі своїм шляхом. Бібліотекарі та мешканці міста сприйняли цей візит як позитивний символ. Багато хто вбачає в цьому провісника швидкого настання миру та перемоги України.

Згодом повідомили, що лелеку "пов'язали". Ймовірно, щоб відвезти у безпечне місце.

Та насправді поява лелеки в міському середовищі може бути зумовлена різними факторами. Іноді птахи залітають до міст у пошуках їжі, особливо якщо їхні звичні місця годування зазнали змін. Також не виключено, що птах міг бути дезорієнтований через вибухи або інші різкі звуки, пов'язані з воєнними діями.

Деякі люди пишуть, що лелека прилетів у місто, бо його домівка згоріла. "Плавні горять щоденно, річка висохла". Ці лиси, лелеки, сови, — це все погорільці. В місті їм не вижити".

Є й інша думка: "Бомблять всюди, вони, бідні, покидають гнізда. Ніколи так багато лелек не літало де попало, як в період цієї війни".

Довідка. Лелека білий — один із символів України, широко розповсюджений на території країни. Ці птахи традиційно гніздяться в сільській місцевості, віддаючи перевагу відкритим просторам з доступом до водойм. Поява лелеки в центрі великого міста — досить рідкісне явище, що й привернуло таку увагу місцевих жителів.

Раніше "Телеграф" писав, що мережу розчулило відео з лелекою, який втратив власну домівку. Після пожежі гнізда пташка сіла на електроопору та почало голосно кричати.