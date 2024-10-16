Кабаны в центре Днепра впечатлили горожан: милое видео

Животные бегали по газону и едва не выбежали на проезжую часть

В городе Днепр местные жители стали свидетелями необычного зрелища. Прямо возле людей пробежали два небольших кабана и умилили своим видом окружающих.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из популярных местных Telegram-каналов. В описании под роликом отметили, что зверей заметили в самом центре города.

Автор пишет, что видео было снято на улице Гнатюка, 40. Там животные бегали по газону и едва не выбежали на проезжую часть.

Остается неизвестным, откуда кабаны взялись в центре Днепра — выбежали из посадок или сбежали, например, из частного сектора.

Стоит отметить, что еще с начала полномасштабного российского вторжения, когда в украинских городах и селах начались мощный взрывы и атаки, животные все чаще стали выходить к людям. По дачным массивам нередко ходят павлины, дикие кабаны, свиньи и даже коровы.

Важно учесть, что среди диких животных именно у кабана первенство по количеству и риску нападения на человека. Если он чувствует грозящую ему или его потомству опасность, кабан переходит к самозащите. Животные могут быть больны, раздражительны и агрессивны в период размножения. Или просто быть не в настроении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские полярники показали милые фото тюленей, которые живут недалеко от станции "Академик Вернадский".