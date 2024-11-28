У Дніпрі та області оновили графіки відключення світла на 28 листопада

Жителі регіону тривалий час будуть без електрики

У четвер, 28 листопада, в Дніпрі та Дніпропетровській області оновили графіки погодинних відключень світла. Через масований ворожий обстріл в регіоні запроваджували аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК. Там наголосили, що зараз вже діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Згідно з новими графіками, в Дніпрі та області вимикатимуть світло для всіх шести груп. Загалом обмеження діятимуть до 20:00.

Крім того, графік відключень оприлюднило і ПрАТ "ПЕЕМ" ЦЕК".

Своєю чергою в пресслужбі "Укренерго" зазначили, що внаслідок вже 11-ї з початку цього року, масованої ракетно-дронової атаки на українську енергосистему були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після скасування повітряної тривоги. У компанії наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 28 листопада провели ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожували крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.