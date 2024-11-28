Київ атакували під час масованого ракетного обстрілу: є падіння уламків (оновлено)

Людей під час атак просять перебувати у безпечних місцях

Під час масштабної ракетної атаки на Україну, близько 7:55 у четвер, 28 листопада у Києві пролунали вибухи. У столиці працювали Сили протиповітряної оборони, уламки ворожих ракет впали у двох районах.

Оновлення 8:50 Зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо, на територію підприємства.

"Незначних пошкоджень зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення уточнюються", — поінформували у КМВА.

Оновлення 8:13 Внаслідок ракетного удару російських по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило, уточнив Сергій Попко.

Перед цим у Повітряних силах закликали киян негайно перейти в укриття. Станом на 8:00 у повітряному просторі України перебувало близько 20 ракет. Значна частина з них — у західному регіоні: до десяти груп крилатих ракет летіло у бік Хмельницької області й далі на Тернопільщину.

Нагадаємо, зранку у четвер росіяни влаштували масовану ракетну атаку на Україну — здійснили пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та запустили крилаті ракети "Калібр". Вибухи пролунали у кількох областях. Одесу атакували "Калібрами". Місцеві пабліки пишуть про приліт, над містом здійнявся стовп диму.

У Харкові пролунало три вибухи, всі — у Київському районі. Росіяни вдарили ракетами по підприємству, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Крім того, у низці західних областей сталося кілька вибухів. Цілі фіксувалися на Рівненщині, Львівщині, Волині.