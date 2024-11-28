В Днепре и области обновили графики отключения света на 28 ноября

Жители региона долго будут без электричества

В четверг, 28 ноября, в Днепре и Днепропетровской области были обновлены графики почасовых отключений света. Из-за массированного вражеского обстрела в регионе вводили аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК. Там подчеркнули, что сейчас уже действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Согласно новым графикам, в Днепре и области будут выключать свет для всех шести групп. В целом ограничения будут действовать до 20:00.

Кроме того, график отключений обнародовало и ЧАО "ПЭЭМ" ЦЭК".

В свою очередь в пресс-службе "Укрэнерго" отметили, что в результате уже 11 с начала этого года, массированной ракетно-дроновой атаки на украинскую энергосистему были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу же после отмены воздушной тревоги. В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного врагом оборудования.

Напомним, российские оккупанты утром 28 ноября провели ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.