Без світла — сотні тисяч людей. На Рівненщині складна ситуація після прильотів (фото)

У Рівному чули кілька вибухів

Ранкова масована атака росіян на Україну спричинила суттєві пошкодження інфраструктури у Рівному. Кілька ракет одночасно пролітали цією областю, повідомляли моніторингові групи.

О 08:26 у місцевих групах повідомили про перші вибухи в області та обласному центрі. Таких вибухів було одразу кілька.

Наслідки масованого удару по Рівненщині

Як стало відомо, через масований удар ситуація в Рівному складна. Школи перевели на дистанційне навчання. Стосується це Рівного та частини Рівненського району. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що в області без електропостачання залишилося 280 тисяч абонентів. Через відсутність світла також є перебої з водою. Наразі не повідомляють, куди поцілили росіяни цього разу чи це уламки збитої ракети спричинили пожежу. Над містом видніється стовп диму.

Нещодавно схожа ситуація була у Тернополі. Там через удар по об’єкту енергоінфраструктури тисячі абонентів залишилися без світла. І зараз ситуація з енергопостачанням і далі складна — електрику подають лише по кілька годин у день.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що Київ атакували під час масованого ракетного обстрілу. У столиці працювали Сили протиповітряної оборони, уламки ворожих ракет впали у двох районах.