В Одесі та області поновили графік відключень світла на 28 листопада

Одесити тривалий час будуть без світла

Сьогодні, 28 листопада, після скасування ранкових екстрених відключень світла, Одеська область повернулася до графіків стабілізаційних відключень. За вказівкою Укренерго енергетики внесли зміни в денний графік.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

"Оновили графік стабілізаційних відключень відповідно до команди НЕК Укренерго. Дякуємо всім за розуміння та терпіння! Вірте в ППО та енергетиків", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ранок в Одесі почався з вибухів – ППО відбивало повітряну атаку російської армії. Під масованим ударом росіян сьогодні знову опинилися енергетичні об’єкти по всій країні. Одеських школярів переводять на дистанційне навчання. Про це заявила директорка департаменту освіти та науки Олена Буйневич. "Шановні батьки, нагадую, вулицями міста під час тривоги з дітьми не ходимо. Школи, перша зміна, почнуть дистанційно після тривоги. Якщо дитину приводять, приймаємо одразу в укриття. В садочок можна прийти пізніше. Повідомте вихователя, що приведете дитину", — йдеться у повідомленні.

Масована атака РФ 28 листопада — що відомо

Російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожували крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Детальніше про наслідки атаки читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.