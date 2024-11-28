Світла не буде годинами: коли припинять діяти аварійні відключення 28 листопада

Ворог знов вдарив по нашій енергосистемі

Через наслідки масованого ракетного удару РФ по Україні у четвер, 28 листопада, введено екстрені відключення світла. Графіки погодинних відключень світла наразі не діють. Така ситуація зберігатиметься щонайменше до 20:00.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко. Він додав, що ситуація в енергосистемі складна.

"За прогнозом від Укренерго екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз. Нагадую, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура зі світлом", — написав він.

Нагадаємо, екстрені відключення електроенергії введено у Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Також їх застосовано у Хмельницькій та Сумській областях. Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що під масований удар росіян знову потрапили енергетичні об'єкти по всій країні.

Як повідомляв "Телеграф", ранкова масована атака росіян на Україну спричинила суттєві пошкодження інфраструктури у Рівному. В області без електропостачання залишилося 280 тисяч абонентів. Через відсутність світла також є перебої з водою.