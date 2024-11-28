У Києві ввели нові графіки відключення світла. У кого не буде електрики 28 листопада

Громадян просять економити електроенергію

У четвер, 28 листопада, у Києві оновили графіки погодинних відключень світла. До цього в столиці через масований ворожий обстріл було запроваджено аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК. Там наголосили, що зараз вже працюють графіки ймовірних відключень електроенергії. Крім того, громадян закликали поки не користуватися ліфтами з метою безпеки.

Згідно з новими графіками, в Києві вимикатимуть світло для всіх шести груп. Загалом обмеження діятимуть до 20:00.

Своєю чергою в пресслужбі "Укренерго" зазначили, що внаслідок вже 11-ї з початку цього року, масованої ракетно-дронової атаки на українську енергосистему були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після скасування повітряної тривоги. У компанії наголосили, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання.

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію. Громадянам радять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожували крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.