"Навіть якщо завтра буде наша перемога": відомий підприємець озвучив невтішний сценарій для Харкова

Місто також може втратити найбільший ринок

Після війни до Харкова можуть не повернутись багато виробництв, які були вивезені з міста. Крім того, місцеві виші залишаться без іноземних студентів.

Таку думку в інтерв’ю NV висловив підприємець та волонтер Юрій Сапронов. Він зазначив, що має погані думки щодо майбутнього Харкова.

"Харків до війни це майже 6,5% валового регіонального продукту всередині ВВП країни. Тобто вище за нас по ВВП були лише Дніпро та Київ. Харків, звичайно, це торгово-купецьке місто, і знаменитий наш ринок Барабашово теж давав хорошу додану вартість та вклад у ВВП. Плюс без іноземного капіталу не обійтись, були потужні компанії, є й зараз. Плюс середнє машинобудування, енергетичне машинобудування у нас сильне", — зазначив він.

Сапронов також наголосив, що ще одна сильна сторона Харкова – це студентство. За його словами, у місті було понад 300 тисяч студентів із 1,5 млн населення. Підприємець зазначив, що багато зі студентів були контрактниками, а також дуже багато було іноземних студентів.

"Тепер беремо чистий аркуш паперу, умовно ділимо його на чотири частини та пишемо: де ризики, де переваги, які залишились та залишаться. Студентів іноземних не буде, бо сусіда ми не відсунемо, і навіть якщо завтра буде наша перемога, чи умовно зупинка вогню на якихось умовах, бо перемоги не буде ні у нас, ні у них, тож студентів іноземних не буде. ВНЗ буде важко виживати. Їх, правда, так багато і не треба. Потрібно їх грамотно об’єднувати", — підкреслив Сапронов.

Він також прогнозує, що ринку Барабашово більше не буде, тому що його насичувала Москва, Бєлгородська та Курська області. За словами підприємця, Росія споживала 70-80% цього ринку.

"Далі. Прямі іноземні інвестиції. Треба бути ідіотом, щоби прийти й поставити тут виробництво, новий завод. Ба більше, я знаю кілька десятків прикладів малого та середнього бізнесу, ну, скажімо так, люди, які заробляли $1 млн і більше. Два десятки виробництв, грубо кажучи, з болтами знято з фундаментів і перенесено дедалі вище Дніпра, Києва, Чернівецької, Вінницької, Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської областей. Чи повернуться вони звідти? Малоймовірно", — зазначив Сапронов.

Нагадаємо, 24 липня під час чергової ракетної атаки росіян у Харкові було, зокрема, пошкоджено будинок відомого харківського бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. На щастя він і його родина уціліли.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 5 серпня на Харківській ТЕЦ-3 сталася масштабна пожежа. Займання сталося не внаслідок прильоту.