Частину коштів за генератори повернуть: мер Терехов порадував харківʼян важливим рішенням

Міськрада намагається забезпечити місто резервними джерелами живлення

На тлі регулярних відключень світла в Україні та невтішних прогнозів на зиму у Харкові будуть з міського бюджету відшкодовувати частину витрат на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, це рішення ухвалили депутати Харківської міськради під час сесії 30 липня.

"Місто надасть компенсацію 70% витрат (але не більш ніж 100 тисяч гривень від вартості придбаного обладнання) на закупівлю генераторів для ОСББ та кооперативів", – повідомив він.

Терехов наголосив, що за нинішніх умов важливо дати можливість усім багатоквартирним будинкам підготуватися до майбутньої зими. Тому міськрада намагається забезпечити місто резервними джерелами живлення на випадок тривалих відключень електропостачання.

За даними пресслужби Харківської міськради, це рішення поширюється і на підприємців. Але за умови, що вони за договором зі співвласниками забезпечують належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкових територій.

Зазначається, що для отримання компенсації необхідно подати відповідну заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Нагадаємо, що задля забезпечення наявності світла навіть під час відключень можна використовувати зарядні станції. Але під час їх вибору є нюанси, на які слід звертати увагу.

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