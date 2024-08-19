"Даже если завтра будет наша победа": известный предприниматель озвучил неутешительный сценарий для Харькова

Город также может потерять самый большой рынок

После войны в Харьков могут не вернуться многие производства, которые были вывезены из города. Кроме того, местные вузы останутся без иностранных студентов.

Такое мнение в интервью NV высказал предприниматель и волонтёр Юрий Сапронов. Он отметил, что имеет плохие мысли по поводу будущего Харькова.

"Харьков до войны это почти 6,5% валового регионального продукта внутри ВВП страны. То есть выше нас по ВВП были только Днепр и Киев. Харьков, конечно, это торгово-купеческий город, и знаменитый наш рынок Барабашово тоже давал хорошую добавленную стоимость и вклад в ВВП. Плюс без иностранного капитала не обойтись, были мощные компании, есть и сейчас. Плюс среднее машиностроение, энергетическое машиностроение у нас сильное", — отметил он.

Сапронов также подчеркнул, что еще одна сильная сторона Харькова – это студенчество. По его словам, в городе было более 300 тысяч студентов из 1,5 млн населения. Предприниматель отметил, что многие студенты были контрактниками, а также очень много было иностранных студентов.

"Теперь берем чистый лист бумаги, условно делим его на четыре части и пишем: где риски, где преимущества, которые остались и останутся. Студентов иностранных не будет, потому что соседа мы не отодвинем, и даже если завтра будет наша победа, или условно остановка огня на каких-то условиях, потому что победы не будет ни у нас, ни у них, так вот, студентов иностранных не будет. Вузам будет трудно выживать. Их правда так много и не надо. Надо их грамотно объединять", — отметил он.

Он также прогнозирует, что рынка Барабашово больше не будет, потому что его насыщала Москва, Белгородская и Курская области. По словам предпринимателя, Россия потребляла 70–80% этого рынка.

"Далее. Прямые иностранные инвестиции. Надо быть идиотом, чтобы прийти и поставить здесь производство, новый завод. Более того, я знаю несколько десятков примеров малого и среднего бизнеса, ну, скажем так, люди, которые зарабатывали $1 млн и более. Два десятка производств, грубо говоря, с болтами сняты с фундаментов и перенесены все выше Днепра, Киева, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областей. Вернутся они оттуда? Маловероятно", — подчеркнул Сапронов.

Напомним, 24 июля во время очередной ракетной атаки россиян в Харькове был, в частности, поврежден дом известного харьковского бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова. К счастью, он и его семья уцелели.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 5 августа на Харьковской ТЭЦ-3 произошел масштабный пожар. Возгорание произошло не в результате прилета.