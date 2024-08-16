Працювали за їжу, жили на фермі: на Харківщині викрили "рабовласницю" переселенців (фото)

Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна

Поліція викрила власницю ферми у Харківському районі, яку підозрюють у торгівлі внутрішньо переміщеними людьми. Вона обіцяла переселенцям роботу з проживанням, однак не забезпечувала умов переселенцям, які погодилися на її пропозицію.

Про це повідомили у поліції регіону. У відомстві пишуть, що підозрювана шукала людей, яким потрібні прихисток і робота, на залізничних, автомобільних вокзалах та ринках Харківської області. Внаслідок її дій могли постраждати троє людей: 50-річна жінка, 59- та 56-річні чоловіки.

Правоохоронці розповіли, що завербовані люди, які через війну були вимушені залишити свої домівки та не мали засобів для існування, тому легко погоджувались на пропозицію підозрюваної.

За даними слідства, вона обіцяла нормований робочий день, заробітну плату, гідні умови проживання та триразове харчування, проте, потрапляючи до фермерського господарства, люди жили в умовах, що не відповідають санітарним нормам, а їжі не вистачало для мінімальних потреб.

Жінці повідомили про підозру у торгівлі людьми. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше "Телеграф" писав, що Нацполіція спільно з молдавськими колегами викрила злочинне угруповання, яке з 2023 року обманювало українських військовослужбовців, членів їхніх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ.