Наживався на електрообладнанні для Харківщини: ексглава обленерго погорів на злочинній схемі

За допомогою цієї схеми затримані заволоділи 12,5 мільйонами гривень, а також робили замах на ще 120 мільйонів гривень.

Ексглава "Харківобленерго" погорів на схемі із заволодіння мільйонами на закупівлі обладнання. Він з подільником зазіхнув на десятки мільйонів гривень.

Про це повідомляє НАБУ. За даними правоохоронців, двоє фігурантів організували злочинну схему із закупівлі енергетичного обладнання, а саме трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів. Вона полягала у продажу АТ "Харківобленерго" заздалегідь обраними компаніями трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

За допомогою цієї схеми затримані заволоділи 12,5 мільйонами гривень, а також скоїли замах на ще 120 мільйонів.

Повідомляється, що фігурантами є в. голови правління АТ "Харківобленерго" (2020-2024 рр.) та керівника комерційного підприємства.

Наразі фігурантам уже готується підозра.

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