Харківський топчиновник "наварився" на обладнанні: у компанії прокоментували розслідування

У компанії не стали розкривати жодних подробиць незаконної схеми колишнього керівника

У АТ "Харківобленерго" прокоментували заяви НАБУ про затримання співорганізаторів злочинної схеми на підприємстві. У компанії наголосили, що розгляд у цій справі триває вже не перший рік.

Про це представник пресслужби АТ "Харківобленерго" розповів у коментарі "Телеграфу". У компанії додали, що завжди готові до чесного та відкритого діалогу.

За інформацією "Харківобленерго", кримінальне провадження за фактом закупівлі трансформаторів за завищеними цінами триває з 2021 року. Компанія весь цей час надавала посильну допомогу слідству, щоб з’ясувати всі обставини цієї справи.

"Наголошуємо, що в повідомленні НАБУ йдеться про колишніх, а не чинних працівників товариства", — підкреслили в компанії.

З 30 жовтня 2023 року власником контрольного пакету акцій АТ "Харківобленерго" є АТ "Українські розподільчі мережі". А у квітні 2024 року відбулася зміна керівника виконавчого органу АТ "Харківобленерго".

Нагадаємо, що колишній глава "Харківобленерго" погорів на незаконній схемі, яка полягала у продажу АТ "Харківобленерго" заздалегідь обраним компаніям трансформаторів та лічильників за завищеними цінами. У результаті колишній керівник компанії разом зі спільником змогли незаконно заволодіти 12,5 мільйонами гривень та намагалися заволодіти ще 120 млн гривень. Фігурантам готуються повідомити про підозру.

Також "Телеграф" розповідав про те, що заступник міністра енергетики України обрали запобіжний захід. Олександра Хейла відправили до СІЗО до 8 жовтня, але із правом внесення застави.