Дешевше, ніж в магазині? У Харкові з'явися незвичний автомат з продажу олії (відео)

Місцеві вже почали його тестувати

У Харкові з'явися незвичайний автомат, в якому можна набирати соняшникову олію на розлив. Вартість одного літра складає 80 грн.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, він схожий автомат з продажу питної води, але на розлив продає олію.

"В Харкові зʼявився перший в Україні автомат із соняшниковою олією. Оце так технології, тепер не тільки воду можна набрати, а ще й олію", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що жіночка наповнює чисті пляшки, які принесла з собою. Однак, де саме в Харкові з'явився цей автомат невідомо. Проте люди вже почали активно використовувати його.

Принцип роботи такого "масломату" повністю ідентичний до автомата з питної води:

тара потрібна своя;

приймає купюри та монети;

решти не видає;

вартість 1 л нижче, ніж у магазині.

Зауважимо, що один літр соняшникової олії в автоматі коштує 80 грн, в той час, як в супермаркетах ціна стартує від 75 грн і не за літр. В магазинах продають пляшки по 850 та 900 мл.

Ціни на соняшникову олію в Сільпо

Ціна на соняшникову олію в АТБ

Нагадаємо, що олія соняшникова має зберігатись за температури до +20 градусів у прохолодному і затемненому приміщенні. Однак чи має новий автомат з олією охолоджувальну систему, яка забезпечуватиме сталу температуру навіть у спеку невідомо. Надмірне перегрівання сильно знижує якість олії та призводить до її прогіркання.

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