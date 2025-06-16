Дешевше, ніж в магазині? У Харкові з'явися незвичний автомат з продажу олії (відео)
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Місцеві вже почали його тестувати
У Харкові з'явися незвичайний автомат, в якому можна набирати соняшникову олію на розлив. Вартість одного літра складає 80 грн.
Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, він схожий автомат з продажу питної води, але на розлив продає олію.
"В Харкові зʼявився перший в Україні автомат із соняшниковою олією. Оце так технології, тепер не тільки воду можна набрати, а ще й олію", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, що жіночка наповнює чисті пляшки, які принесла з собою. Однак, де саме в Харкові з'явився цей автомат невідомо. Проте люди вже почали активно використовувати його.
Принцип роботи такого "масломату" повністю ідентичний до автомата з питної води:
- тара потрібна своя;
- приймає купюри та монети;
- решти не видає;
- вартість 1 л нижче, ніж у магазині.
Зауважимо, що один літр соняшникової олії в автоматі коштує 80 грн, в той час, як в супермаркетах ціна стартує від 75 грн і не за літр. В магазинах продають пляшки по 850 та 900 мл.
Нагадаємо, що олія соняшникова має зберігатись за температури до +20 градусів у прохолодному і затемненому приміщенні. Однак чи має новий автомат з олією охолоджувальну систему, яка забезпечуватиме сталу температуру навіть у спеку невідомо. Надмірне перегрівання сильно знижує якість олії та призводить до її прогіркання.
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