Не купуйте та не давайте дітям. Яке згущене молоко може нашкодити

Щоб здешевити продукт в неї можуть додавати пальмову олію та не лише

Не всі продукти, які можна побачити на полицях українських магазинів, корисні. Наприклад, варто ретельно обирати сметану, а під виглядом згущеного молока, яке так люблять діти, можна купити суміш, яку краще не споживати.

"Телеграф" розповідає, що як обрати якісне згущене молоко. Для того, щоб здешевити виробництво в нього можуть додавати рослинні жири, хімічні ароматизатори, стабілізатори та надмірну кількість цукру. В результаті деякі банки та упаковки містять солодку суміш, яка не має нічого спільного зі справжнім згущеним молоком.

Справжнє згущене молоко має містити лише два інгредієнти

До складу згущенки має входити лише молоко та цукор, що має бути вказано у переліку складників. Вона має виготовлятися згідно з державним стандартом — ДСТУ 4274:2003. На пакуванні має бути чітко вказано що це "молоко згущене з цукром".

Яке згущене молоко не варто купувати

Перш за все варто насторожитися, якщо ціна підозріло низька. Якісний продукт не може коштувати надто дешево.

Якщо на пакуванні вказано "продукт молоковмісний згущений", то це не справжня згущенка. Там може бути пальмова олія, барвники, загусники, консерванти та ароматизатори. Це здешевлює виробництво, але на виході виходить зовсім інший продукт.

Вживання такого згущеного молока може бути небезпечним для здоров'я. Її краще не вживати нікому, а особливо — дітям та літнім людям, а також тим, хто має проблеми зі здоров'ям.

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