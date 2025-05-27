Це ніяке не масло. Популярний дешевий продукт з магазину може бути небезпечним

Навіть для випічки не підходить

Українці дедалі часті почали бачити на прилавках магазинів не тільки вершкове масло, а й спред, який вважають дешевим аналогом натурального продукту. Однак це поширена помилка, бо різниця в складі у них разюча.

"Телеграф" розповість, чим масло відрізняється від спреду і чому останнє краще не купувати. Зауважимо, що навіть наявність ДСТУ 4445:2005 у спреду не робить його корисним, особливо для дітей.

Спред та вершкове масло: у чому різниця

Спред – це харчовий жировий продукт емульсійного типу комбінованого складу, який базується на суміші рослинних та молочних жирів. Тобто він, окрім вершків з молока, ще містить рослинні домішки. Така комбінація і робить спред дешевшим за масло, адже кількість справжніх вершків у ньому мінімальна.

Масло – це продукт з натуральних вершків, жирністю не менше 50%. Якісне вершкове масло у складі має тільки вершки та сіль кухонну і все, будь-які інші консерванти можуть нести шкоду.

Виходить, що масло — це продукт, який на 100% складається з вершків молока, а спред — суміш продуктів молока та рослинної сировини. За рослинні компоненти можуть в ньому відповідати соняшникова, кукурудзяна чи соєва олія.

Зауважимо, що спреди діляться на 4 види:

солодковершковий.

кисловершковий.

солоний.

з наповнювачами.

Однак навіть попри наявність у спреду ДСТУ 4445, він не дуже корисний. Так, дехто вважає, що завдяки зниженій калорійності, через низький вміст тваринної сировини, він кращий, але це помилка. Та навіть доступна ціна спреду не робить його кращим за вершкове масло, бо сам по собі спред має трохи специфічний смак, більше схожий на маргарин.

Набагато краще купувати вершкове масло з якісним складом (тільки вершки і сіль), ніж дешевий спред, які тільки зовні схожий на масло. До слова, навіть для випікання спред не слід використовувати, бо рослинні домішки можуть надати гіркоту страві.

Зауважимо, що дітям та доросли з проблемами зі здоров'я не можна вживати спред, обирайте лише якісне вершкове масло без консервантів.

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