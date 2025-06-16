Дешевле, чем в магазине? В Харькове появился необычный автомат по продаже масла (видео)

Местные уже начали его тестировать

В Харькове появился необычный автомат, в котором можно набирать подсолнечное масло на разлив. Стоимость одного литра составляет 80 грн.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, он похож на автомат по продаже питьевой воды, но на разлив продает масло.

"В Харькове появился первый в Украине автомат с подсолнечным маслом. Вот так технологии, теперь не только воду можно набрать, но и масло", — говорится в сообщении.

На видео видно, что женщина наполняет чистые бутылки, которые принесла с собой. Однако где именно в Харькове появился этот автомат неизвестно. Но люди уже начали активно использовать его.

Принцип работы такого "масломата" полностью идентичен автомату по питьевой воде:

тара нужна своя;

принимает купюры и монеты;

остальных не выдает;

стоимость 1л ниже, чем в магазине.

Заметим, что один литр подсолнечного масла в автомате стоит 80 грн, в то время как в супермаркетах цена стартует от 75 грн и не за литр. В магазинах продают бутылки по 850 и 900 мл.

Цены на подсолнечное масло в Сильпо.

Цена на подсолнечное масло в АТБ

Напомним, что подсолнечное масло должно храниться при температуре до +20 градусов в прохладном и затемненном помещении. Однако имеет новый автомат с маслом охлаждающую систему, которая будет обеспечивать постоянную температуру даже в жару неизвестно. Чрезмерный перегрев сильно снижает качество масла и приводит к его прогорканию.

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