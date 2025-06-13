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Шпаківня чи шедевр? Мережа сперечається про патріотичну зачіску харків’янки (відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Зачіска "Дзеркальний струмінь"
Зачіска "Дзеркальний струмінь". Фото Колаж "Телеграфу"

Символічна зачіска стала новим втіленням любові до рідного міста.

Харків, який завжди з тобою. Любов харків’ян до свого міста вже стала загальновідомою. Іноді вона набуває дуже творчих форм — біля одного із символів міста "Дзеркального струменя" помітили фотосесію дівчини із незвичайною зачіскою — такою є композицією, але із волосся.

Фотограф Анна Коробкова розповіла, що це — фотопроєкт на підтримку Харкова. Також планують і далі робити зачіски у вигляді відомих місць міста. Тим, хто вважає що подібні заходи не на часі, Анна відповіла, що навіть втрата житла в перші дні повномасштабного вторгнення "не вбила в ній бажання творити та любити своє місто".

Майстер, яка створила цю зачіску також поділилась відео із підготовки. Як видно — робили "Дзеркальний струмінь" із волосся моделі. В коментарях захоплюються перукарською майстерністю.

Однак не всі коментатори налаштовані дружньо. Частина з них жартували, що це найкращий спосіб сподобатися хлопцю з Харкова або поїхати до рідні чоловіка у Львів. Інші глузували з зачіски, називаючи "годівничкою для білочок" чи "шпаківнею".

Жарти про зачіску Дзеркальний струмінь
Символ Харкова у зачісці викликав хвилю жартів
Коментарі про зачіску
Лунали навіть порозиції щодо наступних символів

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Дніпрі охолодитися від спеки до фонтану приповзла велетенська змія. Рептилії явно сподобались водні процедури.

Теги:
#Харків #Відео #Гумор #Дзеркальний струмінь