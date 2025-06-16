Де в Києві можна дешево та смачно поїсти: ТОП-5 закладів з недорогою їжею (карта)

Від українського борщу до грузинського хачапурі

У Києві можна смачно поїсти й не спустошити гаманець. Тут є все: від домашньої кухні до грузинських хінкалі, і навіть ранковий сніданок за одну гривню.

"Телеграф" зібрав п’ять перевірених місць, де годують ситно, смачно, а головне — бюджетно.

"Пузата Хата"

📍 Мережа більш ніж 40 закладів по всьому місту, включно з Хрещатиком, Подолом, Лук’янівкою.

В меню — українські супи, вареники, котлети, паста, сирники, бізнес‑ланчі та сніданки.

Ціни: вареники від 62 грн, а борщ коштує 80 грн, котлета по‑київськи — 100 грн. Пасту Болоньєзе можна спробувати за 92 грн.

"Пузата хата" в Києві

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Кафе "Ярослава"

📍 Серце старого Києва, вул. Ярославів Вал, 13 — за кілька кроків від Золотих Воріт.

Тут випікають пиріжки, сирники, млинці, а також інші страви. Є власна пекарня, що працює із 1947 року.

Ціни: пиріжки 29–35 грн, сирники 125 грн, кава приблизно 25 грн. А борщ з пампушками можна придбати за 105 грн.

Кафе "Ярослава"

"Mastro"

📍 Поділ, вул. Костянтинівська, 19 — поряд зі станцією метро "Контрактова".

Пропонують піцу, італійські сніданки, каву. Особливо популярна акція: сніданок за 1 грн при купівлі будь-якого гарячого напою (~45 грн) з 10:00 до 12:00.

Працює щодня з 10:00 до 21:00.

Ресторан "Mastro"

Ресторан "Gaga"

📍 Варіанти по місту: на Васильківській, Драгоманова тощо.

В меню — хачапурі (аджарське, зі шпинатом), хінкалі, сациві, шашлики, чашушулі, чкмерулі та інші класичні страви грузинської кухні.

Ціни: хачапурі від 99 грн, хінкалі по 19 грн за штуку.

Ресторан "Gaga"

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Бар "Білий налив"

📍 У центрі міста, і не тільки.

Пропонує сидри й наливки прямо з бочок, пунш, хот-доги, устриці та інші закуски.

Сидр тут від 49 грн за келих. Закуску можна придбати від 69 грн, наприклад, класичний хот-дог.

У закладі часто можна натрапити на якусь цікаву акцію.

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Раніше "Телеграф" писав, де і коли можна безплатно поїсти в Києві. У столиці є дев'ять таких локацій.