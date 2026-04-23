Дніпрянам варто готувати і парасольки, і футболки: якою може бути погода на початку травня

На зміну затяжному похолоданню, у місті можлива літня спека

Погода у Дніпрі в травні має бути по-справжньому весняною та комфортною. Хоча ховати парасольки у шафу не варто, адже у місті можливі короткочасні дощі.

Згідно з даними прогностичної моделі WeatherNext 2, тепло прийде до міста чітко за графіком. Вже з 1 травня мешканці та гості Дніпра відчують суттєве потепління, коли стовпчики термометрів вночі триматимуться на позначці +9°C, вдень піднімуться до позначки +19°C.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Вже 2 травня погода продовжить цю приємну тенденцію, додавши ще кілька градусів. Стовпчики термометра вночі сягнуть +10°C, а вдень +21°C.

Погода у Дніпрі 1-8 травня. Фото - згенеровано ШІ

Ситуація дещо зміниться 3 та 4 травня, оскільки над регіоном можливе проходження атмосферного фронту. У ці дні очікується насунення хмарності та короткочасні дощі, які трохи зіб'ють денну спеку до +18…+20°C. Попри опади, ночі залишатимуться відносно теплими, а температура не опускатиметься нижче +9°C.

Починаючи з 5 травня буде справжній температурний прорив. Небо над Дніпром повністю проясниться, а сонце почне прогрівати повітря до +22°C. Вже 8 травня місто може накрити справжня літня спека до +25°C.

Що прогнозує meteofor

Водночас дані Meteofor малюють дещо іншу картину, прогнозуючи значно більше опадів та нижчі температури. Зокрема, перші три дні травня, за цим прогнозом, будуть дощовими, а повітря прогріється лише до +13…+17°C, що суттєво контрастує з оптимістичними +21°C від інших сервісів.

Найбільший розрив у цифрах очікується наприкінці тижня: якщо ШІ-моделі обіцяють сонячне літо, то Meteofor попереджає про різке похолодання. З 7 травня температура може впасти до +13…+15°C вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +6°C.

