А це точно квітень? Кілька областей України засипав сніг, скільки триватиме така погода (фото і відео)
Картина за вікном у третій декаді квітня нагадує новорічну
В кількох українських областях пішов сніг. Десь сніжинки просто кружляли у повітрі, а на півночі та північному сході він вкрив землю та автівки.
У мережі публікують відео снігу, що йшов в ніч на 24 квітня. На Сумщині на ранок люди побачили у вікнах абсолютно зимову картину — все навкруги вкрив сніговий килим.
В Харкові сніг також вкрив машини, він продовжує йти й зранку. Вночі сніжило також у Дніпропетровській області та на Полтавщині, притрусило сніжком і Запоріжжя.
Чи продовжиться квітневий сніг — прогноз погоди
За даними порталу ventusky, до 9 години ранку 24 квітня сніг можливий на Харківщині, частині Сумщини та Полтавщини, а також у східних областях.
Ближче до полудня сніг має припинитися. Лише локально він можливий на Донеччині та Луганщині.
До 15 години сніг припиниться повсюди, у Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Полтавській областях подекуди прогнозується дощ. Наступними днями за прогнозом синоптиків, снігу в Україні не очікується.
Раніше "Телеграф" розповідав, що вночі 21 квітня засипало снігом популярне туристичне селище Ворохта у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Сніг товстим шаром вкрив землю.