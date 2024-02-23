Скандал навколо супер'яхти Медведчука: невідомий росіянин судиться з Хорватією за майно зрадника

Яхта Медведчука потрапила в міжнародний скандал

Російський бізнесмен Олексій Інкін позивається проти Хорватії на суму 35 млн євро через арешт яхти Royal Romance. Ця розкішна яхта вартістю близько 130 млн євро, донедавна належала родині Віктора Медведчука. І от вже два роки стоїть на приколі в хорватському порту Трогір. На відміну від багатьох яхт інших російських олігархів, на судно Медведчука не було накладено міжнародних санкцій. Royal Romance заарештував український районний суд у рамках кримінального провадження з метою стягнення збитків, завданих Медведчуком.

Телеграф розбирався яке відношення російський бізнесмен має до яхти Медведчука і нащо він позивається до Хорватії.

Зміни до порядку

Коли 16 березня 2022 року Личаківський районний суд міста Львова ухвалював рішення про арешт майна Медведчука, яхта Royal Romance знаходилася в хорватському порту Рієка. На запит української прокуратури влада Хорватії в травні 2022 року перегнала її в порт Трогір і заблокувала. З того часу, протягом майже двох років, хорватські суди різних інстанцій розглядають питання про конфіскацію яхти та передачу її Україні. За повідомленням хорватських ЗМІ, судді окружного суду Спліта неодноразово намагалися отримати від України необхідну для ухвалення рішень інформацію у справі.

Процес зрушив 14 листопада 2023 року, коли уряд України удосконалив процедуру реалізації заарештованих активів, у тому числі у вигляді рухомого майна, яке знаходиться за кордоном. Відповідні зміни уряд вніс до своїх постанов №719 та №558. Згідно з новими правилами, всі продажі заарештованого майна здійснюватимуться виключно на електронній платформі Prozorro та відповідно до норм європейського законодавства.

Після цього у січні 2024 року окружний суд Спліта ухвалив ріщення про конфіскацію яхти та передачу її українському агентству з управління активами, отриманим шляхом корупції та інших злочинів (АРМА). А 16 лютого 2024 року Уряд України протокольним рішенням схвалив продаж 92-метрової Royal Romance. Доля яхти вирішена?

Супер'яхта за вугілля

Медведчук, схоже, має намір боротися за свою перлину до останнього. Принаймні, він до цього готувався. Ще в березні 2021 року компанія Fregata Marine (кінцевий бенефіціар — дружина Медведчука Оксана Марченко) продала яхту Royal Romance фірмі Lanelia Holdings.

Зміна власника відбулася після того, як 19 лютого 2021 року РНБО наклала санкції на майно Віктора та Оксани Медведчуків. Тоді секретар РНБО Олексій Данилов зауважив, що санкції запроваджуються на все майно родини. Але це не завадило Медведчуку переоформити яхту на Олексія Інкіна. Формальне право власності на яхту, а також відсутність міжнародних санкцій, накладених на розкішне судно і дали змогу росіянину Інкіну оскаржити законність її арешту та конфіскацію.

Яхту було заарештовано в рамках кримінального провадження за обвинуваченням Медведчука в державній зраді та сприяння терористичній організації. Адвокати Інкіна стверджують, що йдеться про справу із закупівлями у 2015 році вугілля в ОРДЛО. Тоді через окупацію Донбасу, українські ТЕС стикнулись з дефіцитом антрациту. Енергогенеруючі компанії були змушені купувати його на світовому ринку, зокрема, у ПАР. За твердженням СБУ, "за посередництвом Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку та правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР".

"Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу Росії було організовано незаконні схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України", — йдеться у матеріалах слідства. За даними правоохоронців, за час функціонування цієї схеми підприємствам на території підконтрольній терористам Л/ДНР було перераховано загалом понад 200 млн. гривень. Пізніше у цій же справі було вручено підозру п'ятому президентові України Петру Порошенку.

Загадковий Інкін

Адвокати Інкіна з адвокатського бюро Gajski, Grlić, Prka i partneri стверджують, що немає жодних доказів, на підставі яких яхту можна було б конфіскувати та передати Україні. За їх твердженням, яхту затримали в Хорватії за рішенням окружного суду Спліту для забезпечення стягнення незаконно отриманого прибутку Медведчуком від сумнівних контрактів на закупівлю вугілля для України. Ціна питання — близько трьох мільярдів гривень, або близько 165 мільйонів євро. Однак, за словами адвокатів Інкіна, яких цитує хорватські ЗМІ, немає точних даних, чи мав він цей незаконний прибуток. Захисники також звертають увагу на те, що Медведчуку та підозрюваним разом із ним невідомим особам українська прокуратура не висуває жодних звинувачень у будь-якій майновій вигоді.

Адвокати Інкіна зазначають, що їхнього підзахисного навіть не підозрюють у тому, що він купив яхту на незаконно зароблені гроші, а потім, можливо, перепродав її іншому магнату для приховування незаконних доходів. На думку юристів російського бізнесмена, відсутність нелегальних заробітків є ключовим аргументом проти блокування дорогої яхти.

В апеляції Інкіна наводиться той факт, що яхта була побудована з 2011 до 2015 року, а справа СБУ стосується подій, що відбувались в 2015 році. Тому адвокати приходять до висновку, що яхта ніяк не може бути пов'язана із сумнівними контрактами, за якими українська влада розслідує справу Медведчука.

Крім того, Інкін вважає, що накладені українською владою санкції на сім'ю Медведчука не застосовуються в ЄС. Їхня компанія Fregata Marine, а також компанія Інкіна Lanelia Holdings, яка купила яхту, базуються на Маршаллових островах і під ці заходи не потрапили.

Саме ці факти є головними аргументами апеляції на арешт та конфіскацію яхти, рішення щодо якої тепер прийматиме позасудова колегія окружного суду у Спліті.

У своєму позові Інкін також вимагає відшкодувати збитки, які він зазнав через блокування яхти владою Хорватії з весни 2022 року. Розмір збитків, за розрахунками Інкіна, складається з витрат на обслуговування та швартування яхти протягом двох років, а також втраченої вигоди від її використання у вигляді здавання в оренду. Адвокати Інкіна також заявили, що якщо апеляцію суд не задовольнить і яхту таки передадуть Україні, то вони доповнять позов повною сумою її вартості 130 мільйонів євро.

Для України кейс із яхтою Медведчука має велике значення. Якщо Києву вдасться юридично бездоганно реалізувати конфіскацію та продаж судна, то це відкриє шлях для безлічі подібних операцій із заблокованим майном Путіна та його українських та російських посібників. А це чималі гроші. Усього, за даними ЗМІ, санкції накладені на як мінімум 13 яхт російських олігархів на суму не менше $3,5 млрд.