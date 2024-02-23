Скандал вокруг суперъяхты Медведчука: неизвестный россиянин судится с Хорватией за имущество предателя

Яхта Медведчука попала в международный скандал

Российский бизнесмен Алексей Инкин судится с Хорватией на сумму 35 млн евро из — за ареста яхты Royal Romance. Эта роскошная яхта стоимостью около 130 млн евро, недавно принадлежала семье Виктора Медведчука. И вот уже два года стоит на приколе в хорватском порту Трогирь. В отличие от многих яхт других российских олигархов, на судно Медведчука не были наложены международные санкции. Royal Romance арестовал украинский районный суд в рамках уголовного производства с целью взыскания ущерба, нанесенного Медведчуком.

Телеграф разбирался, какое отношение российский бизнесмен имеет к яхте Медведчука и зачем он судится с Хорватией.

Изменения в порядке

Когда 16 марта 2022 года Лычаковский районный суд Львова принимал решение об аресте имущества Медведчука, яхта Royal Romance находилась в хорватском порту Риека. По запросу украинской прокуратуры власти Хорватии в мае 2022 года перегнали ее в порт Трогир и заблокировали. С тех пор, в течение почти двух лет, хорватские суды разных инстанций рассматривают вопрос о конфискации яхты и передаче ее Украине. По сообщению хорватских СМИ, судьи окружного суда Сплита неоднократно пытались получить от Украины необходимую для принятия решений информацию по делу.

Процесс сдвинулся 14 ноября 2023 года, когда правительство Украины усовершенствовало процедуру реализации арестованных активов, в том числе в виде движимого имущества, находящегося за границей. Соответствующие изменения правительство внесло в свои постановления №719 и №558. Согласно новым правилам, все продажи арестованного имущества будут производиться исключительно на электронной платформе Prozorro и в соответствии с нормами европейского законодательства.

После этого в январе 2024 года окружной суд Сплита принял решение о конфискации яхты и передаче ее украинскому агентству по управлению активами, полученным путем коррупции и других преступлений (АРМА). А 16 февраля 2024 года Правительство Украины протокольным решением одобрило продажу 92-метровой Royal Romance. Судьба яхты решена?

Суперъяхта за уголь

Медведчук, похоже, намерен бороться за свою жемчужину до последнего. По крайней мере, он готовился к этому. Еще в марте 2021 года компания Fregata Marine (конечный бенефициар – жена Медведчука Оксана Марченко) продала яхту Royal Romance фирме Lanelia Holdings.

Смена собственника произошла после того, как 19 февраля 2021 года СНБО наложил санкции на имущество Виктора и Оксаны Медведчуков. Тогда секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что санкции вводятся во все имущество семьи. Но это не помешало Медведчуку переоформить яхту на Алексея Инкина. Формальное право собственности на яхту, а также отсутствие международных санкций, наложенных на роскошное судно и позволили россиянину Инкину обжаловать законность ее ареста и конфискацию.

Яхта была арестована в рамках уголовного производства по обвинению Медведчука в государственной измене и содействии террористической организации. Адвокаты Инкина утверждают, что речь идет о деле закупок в 2015 году угля в ОРДЛО. Тогда из-за оккупации Донбасса украинские ТЭС столкнулись с дефицитом антрацита. Энергогенерирующие компании были вынуждены покупать его на мировом рынке, в частности, в ЮАР. По утверждению СБУ, "посредством Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР".

"Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины к орбите влияния России были организованы незаконные схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины", — говорится в материалах следствия. По данным правоохранителей, за время функционирования этой схемы предприятиям на территории подконтрольной террористам Л/ДНР было перечислено более 200 млн. гривен. Позже по этому же делу было вручено подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Загадочный Инкин

Адвокаты Инкина из адвокатского бюро Gajski, Grlić, Prka и partneri утверждают, что нет никаких доказательств, на основании которых яхту можно было бы конфисковать и передать Украине. По их утверждению, яхта была задержана в Хорватии по решению окружного суда Сплита для обеспечения взимания незаконно полученной прибыли Медведчуком от сомнительных контрактов на закупку угля для Украины. Цена вопроса – около трех миллиардов гривен, или около 165 миллионов евро. Однако, по словам адвокатов Инкина, которых цитирует хорватские СМИ, нет точных данных, имел ли он эту незаконную прибыль. Защитники также обращают внимание, что Медведчуку и подозреваемым вместе с ним неизвестным лицам украинская прокуратура не выдвигает никаких обвинений в какой-либо имущественной выгоде.

Адвокаты Инкина отмечают, что их подзащитный даже не подозревается в том, что он купил яхту на незаконно заработанные деньги, а затем, возможно, перепродал ее другому магнату для сокрытия незаконных доходов. По мнению юристов российского бизнесмена, отсутствие нелегальных заработков является ключевым аргументом против блокировки дорогостоящей яхты.

В апелляции Инкина приводится тот факт, что яхта была построена с 2011 по 2015 год, а дело СБУ касается событий, происходивших в 2015 году. Поэтому адвокаты приходят к выводу, что яхта никак не может быть связана с сомнительными контрактами, по которым украинские власти расследуют дело Медведчука.

Кроме того, Инкин считает, что наложенные украинскими властями санкции на семью Медведчука не применяются в ЕС. Их компания Fregata Marine, а также компания купила яхту Инкина Lanelia Holdings, базируются на Маршалловых островах и под эти мероприятия не попали.

Именно эти факты являются главными аргументами апелляции на арест и конфискацию яхты, решение по которой теперь будет принимать внесудебная коллегия окружного суда в Сплите.

В своем иске Инкин также требует возместить ущерб, который он понес из-за блокирования яхты властями Хорватии с весны 2022 года. Размер ущерба, по расчетам Инкина, состоит из затрат на обслуживание и швартовку яхты в течение двух лет, а также упущенной выгоды от ее использования в виде сдачи в аренду. Адвокаты Инкина также заявили, что если апелляцию суд не удовлетворит и яхту передадут Украине, то они дополнят иск полной суммой ее стоимости 130 миллионов евро.

Для Украины кейс с яхтой Медведчука имеет большое значение. Если Киеву удастся юридически безупречно реализовать конфискацию и продажу судна, это откроет путь для множества подобных операций с заблокированным имуществом Путина и его украинских и российских пособий. А это немалые деньги. Всего, по данным СМИ, санкции наложены на минимум 13 яхт российских олигархов на сумму не менее $3,5 млрд.