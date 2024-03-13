Суд визнав недійсним договір між УГВ та китайською Vorex

22 лютого 2024 року Господарський суд міста Києва прийняв рішення визнати недійсним договір поставки трубної продукції, укладений між АТ "Укргазвидобування" та постачальником труб з Китаю, компанією Vorex.

Згідно тексту документа, головним мотивом цього рішення став факт підробки одного з документів, який Vorex подав для участі в тендері на Прозоро. Мова йде про відгук від іншої компанії про виконання аналогічного договору в Україні на постачання обсадних труб.

Китайський посередник додав до тендерної документації такий лист-відгук від ТОВ "Полтавська бурова компанія". Проте в ході розгляду судової справи ПБК повідомила, що не надавала такого листа-відгука на користь Vorex. Більш того, як виявилось, Vorex здійснював постачання продукції для ПБК з відхиленням від зазначеного обсягу товару та термінів його поставки.

За наведених обставин, Госпсуд Києва дійшов висновку, що оригіналу листа-відгуку №228 від 21 березня 2023 року не існує, а отже, і не існувало станом на момент визначення Vorex переможцем торгів. Тендерна пропозиція Vorex не відповідала кваліфікаційним критеріям, зазначеним у тендерній документації та в силу закону повинна була бути відхилена АТ "Укргазвидобування". Тому суд прийняв рішення визнати недійсним як результати тендеру, так і сам контракт між УГВ та Vorex.

В рамках цього контракту Vorex постачав для УГВ китайські труби виробництва Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. Ще у 2020 році Україна запровадила антидемпінгове мито у розмірі 51,52% на імпорт сталевих труб з Китаю, проте для Hengyang Valin було зроблене виключення – мито з труб цієї китайської компанії не стягується. Більш того, згодом, у 2021 році МКМТ дозволила Vorex імпортувати ці труби без сплати мита.

Як повідомляє видання "Наші Гроші", за даними платформи Прозоро, у 2023 році "Укргазвидобування" уклало контракти із Vorex на загальну суму $100,5 млн. І з цієї суми не сплачено жодних податків до бюджетів усіх рівнів України. Водночас, якби ці замовлення замість китайців виконували українські виробники труб, то до бюджетів усіх рівнів повернулися б 785 млн. грн. у якості податків.

Окрім того, укладаючи угоди із китайцями у доларах США, "Укргазвидобування" розраховується вже після виконання робіт, тобто через півроку – рік після підписання контрактів, закуповуючи для цього валюту по комерційному курсу. Тобто, УГВ має додаткові витрати у розмірі мінімум 100 млн. грн. на те, аби купити валюту. При цьому контракти із українськими виробниками укладаються у гривні.

За даними "Бізнес-Цензора", на початку 2024 року Vorex заблокувала у Господарському суді міста Києва виконання банківських гарантій перед "Укргазвидобуванням". Згідно документу, китайський посередник взагалі вимагає "визнати гарантію банка "Глобус", видану на користь АТ "Укргазвидобування", нікчемною та такою, що не підлягає виконанню". До речі, аналогічним позовом Vorex заблокував виконання банківських гарантій перед іншою "дочкою" НАК "Нафтогаз" — Оператором ГТС України.

За інформацією, яка є у розпорядженні "Бізнес Телеграфу" із посиланням на базу Importgenius, китайський виробник Hengyang Valin Steel Tube Co після широкомасштабного вторгнення росіян до України постачає труби до рф, зокрема ООО "Северснаб" та ООО "Каспийская энергия проекты", а також через логістичні компанії ТОВ "Міал", "Меджор Карго Сервіс" та "ТЕК Лектранс". Тобто, українські державні компанії, купляючи китайські труби, перекачують кошти до бюджетів Китаю, хоча аналогічна продукція є в Україні.