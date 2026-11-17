Унаслідок аварії військово-транспортного літака в селі Ягуново загинули 17 людей

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У вівторок, 17 листопада, Ан-12 зазнав аварії під Кемерово (РФ). У російській військовій авіації за списками числяться не менше 48 таких літаків, які перевозять вантажі, техніку та військових.

Про загибель 17 людей унаслідок катастрофи повідомив Telegram-канал Baza. За даними російських ЗМІ, літак загорівся в повітрі, а весь екіпаж, ймовірно, загинув.

Попередньо, основні версії катастрофи Ан-12 у Кузбасі – технічні: несправність паливного насоса, витік гасу в мотогондолі двигуна з подальшою пожежею та відмова гідравлічної системи.

Ягуново на карті Євразії

Літак летів із Новосибірська до Канська (Красноярський край). Там знаходиться військовий аеродром, на якому базуються надзвукові винищувачі-перехоплювачі МіГ-31 та модернізовані МіГ-31БМ.

Скільки Ан-12 числиться у російській військовій авіації

У складі військово-транспортної авіації Повітряно-космічних сил Росії на папері числяться 44 Ан-12БК, пише Defense Express. У морській авіації Військово-морського флоту Росії зазначено ще два транспортні Ан-12БК і два пошуково-рятувальні Ан-12ПС.

Загалом це 44 + 2 + 2 = 48 літаків у двох складових збройних сил. Йдеться про обліковий парк: наведена оцінка не встановлює кількість справних машин, готових до вильоту.

Загальний парк військово-транспортної авіації ПКС видання оцінює приблизно у 424 літаки. Ан-12БК разом зі 113 Ан-26 і 25 Ан-72 становлять 182 машини, або 43% цього парку.

Які завдання виконує Ан-12

Ан-12 – чотиримоторний турбогвинтовий військово-транспортний літак, розроблений у конструкторському бюро Олега Антонова в Києві. Як описує Rozvytok, його основні завдання – перевезення вантажів, техніки й особового складу, десантування парашутистів та евакуація поранених.

Літак здатен брати на борт до 20 000 кг корисного навантаження або 60 парашутистів. Можливість працювати з ґрунтових злітно-посадкових смуг дає змогу доставляти людей і вантажі на аеродроми з обмеженою інфраструктурою. Серед техніки, яку перевозять, – бронетранспортери, артилерійські гармати та вантажівки.

Пошуково-рятувальну модифікацію Ан-12ПС оснащували рятувальним катером. Тому роль сімейства в російській військовій авіації охоплює як транспортне забезпечення, так і спеціалізовані рятувальні завдання.

Що відомо про Ан-12/Інфографіка ШІ

Вік літаків і проблеми з ремонтом

Перший політ Ан-12 відбувся 16 грудня 1957 року, а в 1959 році літак почав надходити на озброєння ВПС СРСР. Серійне виробництво в Радянському Союзі тривало до 1973 року. На момент катастрофи під Кемерово навіть найпізнішим літакам радянського виробництва було понад пів століття.

Defense Express також наводить дані про труднощі з обслуговуванням літаків Антонова в Росії. За оприлюдненими даними про ймовірний витік листування між "Авіаремонтом" і "Ростехом", станом на серпень 2025 року збройні сили, Росгвардія та ФСБ експлуатували до 368 Ан-12, Ан-26 і Ан-72, з яких 143 потребували ремонту. Ця цифра стосується всіх трьох типів разом.

У переказі цього листування причиною затримок із ремонтом названо відсутність у Росії необхідних потужностей для виробництва комплектуючих. Видання розглядає ці відомості як ознаку системних проблем із підтриманням технічного стану транспортної авіації за умови достовірності опублікованих документів.

Раніше повідомлялося, що 17 листопада Кримський (Керченський) міст зазнав чергового ракетно-дронового удару. При цьому арка автомобільного мосту разом із прольотом звалилася у воду.