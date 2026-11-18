За мрію про людське життя героїня платить власним голосом

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У казці Ганса Крістіана Андерсена Русалонька не здобуває кохання принца й перетворюється на морську піну. Однак це не остання крапка: вона приєднується до дочок повітря й отримує шанс заслужити безсмертну душу добрими справами.

Як Disney змінив сенс цієї історії, розповідає "Телеграф". В оригіналі Русалонька прагне і любові, і безсмертної душі, а за людські ноги віддає морській відьмі голос та терпить біль із кожним кроком.

Принц прихиляється до мовчазної дівчини, але одружується з іншою: він вважає наречену своєю рятівницею, хоча насправді його врятувала Русалонька. Для героїні це вирок – першого ранку після його весілля вона має перетворитися на піну.

Сестри віддають відьмі волосся за ніж, який дає Русалоньці можливість повернутися в море

Сестри приносять їй ніж, отриманий від відьми в обмін на їхнє волосся. Якщо Русалонька вб’є принца, то повернеться до морського життя. Вона відмовляється, кидає ніж у море й сама стрибає у воду. Саме після цієї відмови від убивства починається її існування серед дочок повітря.

Ніж мав допомогти Русалоньці повернутися до морського життя

У мультфільмі Disney Аріель також віддає голос за можливість стати людиною, проте зрештою повертає його, долає морську відьму й одружується з принцом Еріком. Зміна розв’язки перетворює історію нерозділеного кохання, страждання та духовного порятунку на романтичну пригоду: героїня долає перешкоди й отримує омріяне спільне життя.

Як повідомляв "Телеграф", український фільм "На драйві" переміг у категорії Best Drama Feature на International Motor Film Awards 2026 у Лос-Анджелесі, однак ця новина стосується сучасного кіно й не розкриває фінал казки Андерсена про перемогу фільму.