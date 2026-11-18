За вітром, снігом і ранковим теплом у народі передбачали майбутню зиму

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18 листопада 2026 року за новим церковним календарем в Україні вшановують святих мучеників Платона Анкірського та Романа Кесарійського. Обидва постраждали захристиянську віру, не погодившись зректися її під час переслідувань.

Платон походив з Анкіри, виріс у християнській родині та ще замолоду почав проповідувати серед язичників. За наказом правителя Агріппіна його схопили й зажадали відмовитися від Христа. Платон залишився непохитним попри ув’язнення та катування, після чого його стратили.

Роман служив дияконом у Кесарії Палестинській, а під час гонінь перебрався до Антіохії. Там він продовжив проповідувати та разом з іншими християнами захищав місцевий храм від руйнування. За церковним переданням, після відкритого виступу проти ідолопоклонства його засудили до спалення, але сильний дощ загасив вогонь. Згодом мученика стратили.

Народні традиції та погодні прикмети 18 листопада

У народі Платона й Романа називали зимовказівниками: вірили, що погода на їхнє свято підкаже, якою буде зима. З датою пов’язували й звичаї, покликані зберегти родинний добробут.

Особливо уважно придивлялися до снігу, напрямку вітру та поведінки птахів. Кожній із цих ознак у народному календарі надавали своє значення.

Випав сніг – зиму очікували сніжною.

– зиму очікували сніжною. Погода швидко змінюється протягом дня – такою ж мінливою, за повір’ям, буде й зима.

– такою ж мінливою, за повір’ям, буде й зима. Дме сильний вітер – узимку чекали багато хуртовин.

– узимку чекали багато хуртовин. Вітер із півночі – до похолодання.

– до похолодання. Теплий ранок – на початку зими передбачали відлиги.

– на початку зими передбачали відлиги. Ворони або галки ходять дорогою – до потепління.

Ворон, які ходили дорогою, у народі вважали провісниками потепління Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що не можна робити 18 листопада

Цей день припадає на Різдвяний піст. У церковній традиції його присвячують стриманості та допомозі ближнім, а в народній – пов’язують із низкою побутових заборон.

Лаятися, лихословити та бажати іншим зла. У народі побоювалися, що сварка, розпочата на Платона й Романа, затягнеться на весь рік.

У народі побоювалися, що сварка, розпочата на Платона й Романа, затягнеться на весь рік. Відмовляти в милостині. Допомогу нужденним вважали важливою справою дня, а за повір’ям, відмова могла позбавити дім фінансової удачі.

Допомогу нужденним вважали важливою справою дня, а за повір’ям, відмова могла позбавити дім фінансової удачі. Братися за важку працю. За народним звичаєм, виснажливі справи відкладали, щоб провести свято спокійно.

За народним звичаєм, виснажливі справи відкладали, щоб провести свято спокійно. Вирушати в далеку дорогу. За давніми уявленнями, подорож цього дня могла скластися невдало.

За давніми уявленнями, подорож цього дня могла скластися невдало. Влаштовувати гучні гуляння. Під час посту утримувалися від гучних веселощів, голосних співів і танців.

Під час посту утримувалися від гучних веселощів, голосних співів і танців. Вживати м’ясні страви та алкоголь. Таке обмеження цього дня пов’язували з дотриманням Різдвяного посту.