Лідери зустрілися на саміті АТЕС і обговорили подальшу співпрацю двох країн

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Глава Росії Володимир Путін 18 листопада розпочав переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Глава Кремля буквально підлещується до Сі Цзіньпіна, заявивши, що "щиро радий зустрічі" із ним, — такої люб'язності до президента США Дональда Трампа Путін не виявляв.

"Телеграф" розповідає, що наговорив Путін на зустрічі з Сі Цзіньпіном. Як відомо, розмова відбулася у Китаї в рамках саміту АТЕС, де 19 листопада заплановано тристоронню зустріч між Дональдом Трампом, Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном.

Зустріч з Сі Цзіньпіном Путін почав з висловлювання радості, що вона відбувається, а далі "насипав" компліментів. Він похвалив розвиток Китаю та назвав його прикладом для наслідування. Путін також пообіцяв працювати із китайським лідером "спина до спини".

Путін та Сі у Шеньчжені. Фото: росЗМІ

Що сказав Путін

Звертаючись до Сі Цзіньпіна, Путін назвав місце проведення переговорів красивим і символом китайського процвітання. Він наголосив на швидкому розвитку міста та привітав із цим співрозмовника.

"Нам добре відомо, що зовсім недавно тут не така велика кількість людей мешкала. Тепер це один із найбільших мегаполісів з таким бурхливим розвитком. Ми вас із цим просто вітаємо. Хороший приклад для наслідування", – підлестився Путін до Сі Цзіньпіна.

Говорячи про взаємодію двох країн, він підхопив вислів, який приписав самому Сі Цзіньпіну. Спільною метою Путін назвав забезпечення миру та процвітання Азійсько-Тихоокеанського регіону.

"Працюватимемо, як ви самі любите говорити, спина до спини на благо народів Росії та Китайської Народної Республіки", – заявив Путін.

Що обговорили Путін і Сі Цзіньпін

Путін назвав продуктивними цьогорічні зустрічі з китайським лідером: у Пекіні в травні, у Бішкеку, а згодом – розмову в Нью-Делі. За його словами, співпраця розвивається по висхідній на основі договору про добросусідство, дружбу та співробітництво, підписаного чверть століття тому.

Сі Цзіньпін зі свого боку заявив, що російсько-китайські відносини не залежать від світової кон’юнктури та мають широкі перспективи. На переговорах також ішлося про продовження зростання товарообігу добрими темпами у 2026 році та стабільну зовнішньополітичну взаємодію Москви й Пекіна на міжнародній арені.

Під час зустрічей з Трампом Путін не був таким люб'язним

Під час контактів із президентом США Дональдом Трампом Путін висловлював вдячність за запрошення на Аляску, а переговори називав дуже корисними, змістовними й відвертими. На пресконференції в Анкориджі він також переказав своє привітання американському президентові після виходу з літака.

"Добрий день, дорогий сусіде. Дуже приємно бачити вас у доброму здоров’ї та живим", – так, за словами Путіна, він звернувся до Трампа.

За відкритими даними, глава Росії не казав Трампу, що "дуже радий зустрічі", а лише дякував за неї. Однак компліменти американському лідеру Путін також робив. Наприклад, під час телефонної розмови у липні цього року Путін окремо відзначив, наскільки "пишно й масштабно" США святкують День незалежності, підкресливши, що "так це вміє організовувати лише Дональд Трамп".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, яку небезпеку для України може мати тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна у Китаї. На його думку, головний ризик в тому, що РФ може обміняти допомогу США в питанні врегулювання конфлікту з Іраном на те, що Вашингтон послабить підтримку України.