При перенесенні номера оператори пропонують окремі ціни на пакети послуг

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За опублікованими умовами, стандартна передоплата за чотири тижні становить 550 грн за тариф "Все разом Легкий" у Київстару, 420 грн за FLEXX GO у Vodafone та 500 грн за "Максі" у Lifecell. Підсумкова сума залежить від тарифу, форми обслуговування та перенесення номера.

На початку листопада Київстар приблизно на 100 грн підвищив ціни в лінійці "Все разом", пише PMG. Зміни торкнулися і передоплати, і контрактного обслуговування.

Київстар: від 370 грн за спеціальні тарифи

Після листопадового перегляду тариф "Все разом Легкий" коштує 550 грн за чотири тижні при передоплаті та 470 грн на місяць на контракті. Абоненти з передоплатою сплачують 650 грн за "Все разом Крутий", а контрактні клієнти – 550 грн. "Топовий контракт" коштуватиме 750 грн на місяць. У ці тарифи входять безлімітні дзвінки всередині мережі та від 40 ГБ мобільного інтернету до безліміту.

З листопада спеціальний тариф "Дитячий" для користувачів віком від 6 до 16 років коштує 370 грн за чотири тижні. У пакет входять 20 ГБ інтернету та безлімітні дзвінки всередині мережі Київстару. Стільки ж – 370 грн – коштує "Все разом Комфорт" для людей віком від 55 років.

При переході від іншого оператора зі своїм номером тариф "Все разом Легкий" коштує 390 грн. Це на 160 грн менше за стандартну ціну при передоплаті: 550 − 390 = 160. Плату за пакети на чотири тижні списують кожні 28 днів, тому такий платіж не дорівнює оплаті за календарний місяць.

Контрактний "Все разом Легкий" після перегляду коштує 470 грн. на місяць

Vodafone: оголошені ціни на FLEXX

Vodafone оголосив, що з 14 січня 2026 року нові абоненти, які вперше купили стартовий пакет, платитимуть 420 грн за FLEXX GO і 550 грн за FLEXX TOP за чотири тижні. Для тих, хто переносить свій номер, передбачено інші ціни: 280 та 350 грн за чотири тижні відповідно.

Стандартна ціна для нового підключення вища за пропозицію при перенесенні номера на 140 грн для FLEXX GO та на 200 грн для FLEXX TOP. За умовами січневого оновлення FLEXX GO включає 15 ГБ інтернету в роумінгу, а FLEXX TOP – 20 ГБ.

Для клієнтів з новим номером, що здійснили перший дзвінок з 2 липня 2025 року до 13 січня 2026 року, оператор зберігав ціну на наступні шість пакетів: 320 грн за FLEXX GO та 500 грн за FLEXX TOP. Для абонентів, які вже перейшли зі своїм номером, у січневому повідомленні передбачали фіксацію ціни на рік – 200 та 350 грн за чотири тижні відповідно.

"Щоб і надалі бути надійним оператором, ми змушені переглянути вартість тарифної лінійки та сподіваємось на ваше розуміння", – повідомили у Vodafone. Рішення пояснили витратами на підтримку, відновлення та підвищення енергостійкості мережі.

Для клієнтів Vodafone вартість FLEXX залежить від дати підключення та перенесення номера

Lifecell: "Максі" подорожчав для нових підключень

З 14 жовтня 2026 року стандартна ціна нового підключення до тарифу "Максі" Lifecell складає 500 грн. за чотири тижні замість 400 грн. За персоналізації номера ціна за той же термін зросла з 350 до 450 грн.

При перенесенні номера від іншого оператора Максі коштує 270 грн за чотири тижні. Це на 230 грн менше за стандартну ціну нового підключення: 500 − 270 = 230. Для тих, хто користувався тарифом до зміни вартості, умови зберегли.

Для нових підключень "Максі" Lifecell з 14 жовтня подорожчав до 500 грн.

"З 14 жовтня змінюється вартість тарифного пакету "Максі" для нових користувачів. Для абонентів, які вже користуються цим тарифом, умови обслуговування залишаються без змін", – повідомили у Lifecell.

Тариф "Мега" закривають для нових підключень. Для абонентів, що діють, компанія також анонсувала можливість зафіксувати вартість обслуговування на певний період.

Як повідомляв "Телеграф", 96% базових станцій Vodafone можуть працювати від акумуляторів до 10 години. Докладніше – у матеріалі про резервне харчування мережі. Ці дані допомагають порівняти стійкість зв’язку, але з пояснюють вартість пакетів.