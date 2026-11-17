На перші великі торги підприємниця заявила шість працівників та дві бензопили

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Менш ніж за рік Галина Гресько уклала держконтракти на 223,5 млн. грн. з ПДВ. Замовником виступив "Столичний лісовий офіс" ДП "Ліси України", де до червня 2025 року працював її чоловік Віктор. Гресько зареєструвалася як підприємниця 18 серпня, а за кілька місяців почала вигравати великі тендери.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "З домогосподарок у бізнес-леді: хто допоміг пенсіонерці захопити лісові тендери на мільйони"

За підрахунками видання, Гресько виграла 94,98% тендерів. Сума перемог становила 194,1 млн грн – без урахування підсумкової вартості укладених контрактів із ПДВ.

Робота чоловіка та рекомендація керівника

Як мінімум із 2016 року Віктор Гресько працював майстром лісу Жужельського лісництва. Підпорядкованість підрозділу змінювалася; останніми роками воно входило до "Столичного лісового офісу". У червні 2025 року Віктор звільнився. Пізніше його дружина стала отримувати замовлення на заготівлю та вивезення деревини у тій самій філійній структурі.

До реєстрації ФОП Галина Гресько не працювала у лісовій галузі. У 2016–2020 роках вона працювала у підприємниці Нелі Глод у Житомирській області. Її бізнес пов’язаний із роздрібною торгівлею переважно продуктами, напоями та тютюновими виробами. Пізніше Гресько перебувала обліку у центрі зайнятості чи отримувала пенсію.

Віктор Гресько працював майстром лісу

Щоб отримати допуск до перших торгів, Гресько подала відгук про виконання договору від 10 вересня 2025 року на 24,5 тис. грн. Документ підписав керівник "Столичного лісового офісу" Сергій Заєць. Він позитивно оцінив професіоналізм виконавиці та рекомендував її для співпраці. Відкликання дозволило підтвердити досвід перед участю у великих закупівлях.

Мільйонні лоти при невеликому штаті

У першому великому тендері, оголошеному у жовтні 2025 року, Гресько отримала лоти на 10,6 млн. грн. У кадровій довідці вона вказала чотирьох лісорубів та двох трактористів. З техніки заявила дві бензопили Stihl і два колісні трактори. Один із них вона орендувала у свого працівника за 1 000 грн на місяць.

З таким обладнанням підрядчицю потрібно було заготовити 26,5 тис. кубометрів лісу до 31 грудня 2025 року. При цьому замовнику вона письмово повідомила, що не має наміру залучати субпідрядників. Співвідношення обсягу робіт, термінів та заявлених ресурсів стало одним із головних питань розслідування.

На старті підрядниця заявила два трактори, один з яких орендувала у свого працівника. Джерело: Згенеровано ІІ ("Телеграф")

З січня до серпня 2026 року Гресько продовжувала отримувати лоти. За даними "Телеграфа", на більшості торгів вона була єдиним учасником або змагалася з учасниками, які не знижували ціну. Деякі лоти отримував інший підрядник – ФОП Василь Коцулим. Серед них – лоти на 13,6 млн грн у січневій закупівлі та на 7,2 млн грн у липневій.

Транспорт, нерухомість та нові компанії

2026 року на Галину Гресько зареєстрували 17 одиниць транспорту та напівпричепів. Серед них – чотири DAF XF 480 FT 2019–2022 років випуску, MAN TGX 18.440, сортиментовоз "УРАЛ 432001", самоскид "УРАЛ 5557" та десять спеціалізованих напівпричепів, у тому числі KOEGEL. "Столичний лісовий офіс" залишався її єдиним великим замовником.

У червні 2026 року Гресько стала єдиною власницею, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ "СелВарт Агро" у селі Мала Цвіля. У вересні вона переоформила на себе як на фізичну особу нежитловий комплекс площею 3 407,7 кв. м на вулиці Центральній, 13, а також два гектари землі під ним. Після цього товариство не залишило зареєстрованої нерухомості.

Раніше компанія називалася "Селварт Консалт" і фігурувала у матеріалах Вищого антикорупційного суду з розслідування НАБУ та САП про розкрадання понад 254 млн грн на закупівлі безпілотників для Держспецзв’язку у 2023 році. За версією слідства, компанію використовували як посередника, щоб завищити вартість дронів та вивести кошти.

9 вересня 2026 року Гресько зареєструвала ще одну компанію — ТОВ "Вудпрайм" зі статутним капіталом 1,5 млн грн та основним видом діяльності "Лісозаготівлі". З 1 жовтня фірма стала платником ПДВ.

Як повідомляв "Телеграф", у 2025 році філії ДП "Ліси України" уклали договори на лісозаготівлю та догляд за лісом приблизно на 10 млрд грн. Ці дані аудиту дають загальний контекст для історії з великими лісовими підрядами Галини Гресько за даними аудиту.