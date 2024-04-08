Государство потеряло миллиард: фаворит топливных тендеров "Укрзалізниці" и Минобороны времен Порошенко прекратил существование

Ликвидация "Трейд Коммодити" недешево обошлось украинскому государству

Хозяйственный суд Днепропетровской области поставил точку в почти пятилетнем скандальном деле. Банкротство ООО "Трейд Коммодити" завершилось ожидаемой ликвидацией. И это обошлось украинскому государству очень дорого.

Дело началось 7 мая 2019 года, за две недели до инаугурации Владимира Зеленского. Банкротство инициировала близкая к должнику компания "Нова Трейд Груп" с требованиями на сумму 2,78 млн грн. Чуть позже подтянулись "тяжеловесы": Главное управление ГНС в Днепропетровской области (556 млн грн) и ПАО "Центрэнерго" (336 млн грн) с одной стороны, и ООО "Глобус" (549 млн грн) и латвийский Regionala Investiciju Banka (297 млн грн) – с другой. Так сформировались две группы кредиторов – государственные и частные. Вторую из них, по сути, можно было называть группой поддержки фактических владельцев "Трейд Коммодити".

Расцвет "Трейд Коммодити" пришелся на президентство Петра Порошенко. Вокруг этой компании сформировалась целая группа. Которая в 2015—2019 годах получила более 15 млрд грн от поставок топлива "Укрзалізниці" и Министерству обороны Украины. И это не удивительно, учитывая, что ее "инвесторами" были Андрей Адамовский и Владимир Трофименко. Первый был известен как старший партнер тогдашнего влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского, которого называли "смотрящим" от Порошенко за судами. Так что логично, что после проигрыша Порошенко на выборах "Трейд Коммодити" оперативно пошло по пути банкротства.

Государственные кредиторы заявили требования на около 900 млн грн. Однако вернуть эти деньги не получилось. В декабре 2021 года "Трейд Коммодити" было признано банкротом, после чего был начат поиск любого имущества должника, которое можно продать. Потому что имущества не нашли, а учредителей суд решил не трогать. И все признанные судом долги компании просто списали.

На иное вряд ли можно было надеяться. Арбитражный управляющий Алла Путря была креатурой вышеуказанного ООО "Глобус". Номинального основателя и директора "Трейд Коммодити" Вадима Майко НАБУ объявило в розыск еще в 2017 году.

Адамовский и Трофименко отказывались признавать контроль над компанией, называя себя "инвесторами". Да и времени прошло немало, они вполне могли поссориться. А вот роль уважаемого одесского банкира Юрия Родина в этой истории заслуживает внимания.

Родин – владелец латвийского Regionala Investiciju Banka, засветившийся в банкротстве "Трейд Коммодити". И списание почти 300 млн грн долга вряд ли создает ему лишние проблемы. Потому что ликвидация "Трейд Коммодити" не повлияла на топливные аппетиты его "инвесторов". Их, судя по всему, финансово подпитывает все тот же Юрий Родин. Его одесский банк "Південний" уже несколько лет обслуживает большинство наследников "Трейд Коммодити". Их нынешний фронтмен – киевское ООО "Ексон ЮК". За 2023 год эта компания уже наторговала горючим (в основном дизелем) более чем на 4 млрд грн.

Кроме торговли импортным топливом на украинском рынке, "Ексон ЮК" в прошлом году стал активным экспортером аграрной продукции. В частности, рапсового масла. Крупные импортеры всегда пытаются что-либо экспортировать. Это позволяет получать валюту и рассчитывать на возврат НДС.

А вот зарубежный партнер "Ексон ЮК" очень интересен. Эстонская Oiltagro OU, которая и принимает масло, совсем не чужая для "комодов" структура. Владельцем Oiltagro OU является юрист из Днепра Роман Могила. Который в 2017 году принял участие в единственной пресс-конференции "Трейд Коммодити" вместе с Адамовским и Трофименко в качестве директора по связям с общественностью этой компании.