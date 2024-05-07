Як правильно застрахувати житло і машину від російських ракет і скільки коштує

Ворог продовжує руйнувати житло. Чи можна захистити хоча б його вартість?

Страхування від воєнних ризиків стає затребуваною послугою. Це зрозуміло, адже як не ворожі ракети з дронами, так їхні уламки постійно руйнують майно українців. "Бізнес-Телеграф" з’ясував, що та на яких умовах можна застрахувати.

Захищене житло

З 24 лютого 2022 року ворог зруйнував і пошкодив щонайменше 250 000 житлових будинків. І ця страшна цифра продовжує зростати. То ж попит на послугу страхування житла з покриттям воєнних ризиків лише за перші два місяці цього року виріс у 3—4 рози порівняно з торішніми показниками. Так каже член правління СК "ІНГО" Віктор Шевченко.

Рай для страховиків? Зовсім ні. Адже війна входить у перелік так званих форс-мажорів. Тобто обставин, за яких страхова компанія нічого не виплачує. І більшість компаній дотримуються традиційного підходу. А отже не покривають саме воєнні ризики.

Але знайти щось можна.

Мабуть, найбільше послуг пропонує компанія "ІНГО". Там створили практично повну лінійку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, в яких передбачене покриття воєнних ризиків.

Суми страхових виплат по воєнних ризиках на сьогодні відносно невеликі, адже вітчизняні страхові компанії не можуть перестраховувати свої ризики за кордоном. Іноземні компанії не хочуть братися за нетипову ситуацію. Тому українські компанії страхують воєнні ризики, як правило, під власні кошти.

Що саме можна застрахувати? Чималий перелік: від наслідків падіння ракет та вибухів бомб до ушкодження вікон, балконів та лоджій, меблів, техніки та пошкодження внаслідок пожежі. Мінімальна сума, за яку можна застрахувати від воєнних ризиків однокімнатну квартиру в спальному районі Києва, – 3 000 грн на рік. Але покриття за такі гроші буде невеликим. Більше ризиків — вища ціна.

Наприклад, якщо зібрати всі воєнні ризики, то "ІНГО" запропонує максимальну суму виплати у 2 млн грн. СК Місто пропонує захист квартир та будинків на суму 1 млн грн. АГ КОМПАС надає загальне страхове покриття майна в межах 3,7 млн грн. Проте і за страховку, наприклад в "ІНГО", доведеться викласти 13 500 грн на рік.

Більшість страхових компаній власне воєнні ризики не беруть. Але навіть традиційні послуги можуть мати сенс. Адже люди нерідко змушені поспіхом залишати домівки. Не закривають газові та водопровідні вентилі. А за статистикою страхових компаній, до 80% випадків припадає на залиття водою.

Страховка може працювати в обидва боки. Клієнт може обрати або захист своєї нерухомості, або сусідів від своїх ненавмисних дій.

Є певні обмеження. Застрахувати житло може лише власник. Не страхують житло в прифронтових регіонах, також в межах 50 км від лінії зіткнення. Відмовляють і в містах, які найбільше потерпають від обстрілів. Наприклад, Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Зазвичай, у договорах страхові компанії вказують дуже стислий термін звернення за компенсацією у випадку пошкодження житла: протягом декількох годин або декількох днів. Тож клієнт має якомога швидше повідомити страхову компанію про випадок. Необхідно викликати поліцію, яка фіксує ушкодження. А потім отримати в поліції витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Це і є основним документом доказу страхового випадку з воєнними ризиками. Кількість виплат за такими страховими полісами поки що незначна (1—2% від загальної).

У випадку з воєнними ризиками страхові компанії як правило пропонують онлайн-страхування без огляду майна. Єдине що, клієнт має пересвідчитись, що воєнні дії є страховим випадком згідно з договором. Адже провідні страхові компанії, наприклад, УНІКА, додатково вказують, що "винятками при страхуванні житла є ризики, пов’язані саме з війною".

Автомобільні справи

Застрахувати автівку з покриттям воєнних ризиків ще простіше. Але тут є купа винятків. Якщо автівка буде пошкоджена або знищена в небезпечній зоні (список зони бойових дій та окупованих територій Мінреінтеграції), страхова компанія не виплатить компенсацію.

Покриття воєнних ризиків можливо лише за договорами каско. І це може бути як безпосередньо покриттям від воєнних ризиків, так і як доповнення до програми каско.

Так, PZU розширив свою програму "АвтоКаско – пакет AVTOMIX", додавши воєнні ризики та можливість відшкодування на легкові автомобілі віком до 15 років. Є два варіанти покриття воєнних ризиків за вибором: покриття ризиків, пов'язаних з війною в межах ліміту 12% вартості авто, але не більше 200 000 грн, або за додаткову плату покриття ризиків, пов'язаних із прямим або непрямим влученням. Мова про ракети, дрони будь-яких типів та їхні уламки, засоби ППО. Другий випадок покриває повну вартість авто, але не більше 3 млн грн.

Схожі продукти пропонують інші страхові компанії. Страхова група "ТАС", VUSO, "Експрес Страхування", ARX. Вибір є. В середньому така страховка вийде в 1,5—2% від вартості авто.

"За моїми приблизними оцінками, десь 5—10% автовласників замовляють додаткову опцію страхування воєнних ризиків до договорів каско, точної статистики за цим ризиком не ведеться", — зазначає В’ячеслав Черняховський.

Вибір страхування від воєнних ризиків є. Головне — завжди уважно читати умови договору.