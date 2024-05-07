Как правильно застраховать жилье и машину от российских ракет

Враг продолжает разрушать жилье. Можно ли защитить хотя бы его стоимость?

Страхование от военных рисков становится востребованной услугой. Это понятно, ведь если не вражеские ракеты с дронами, то их осколки постоянно разрушают имущество украинцев. "Бизнес-Телеграф" выяснил, что и на каких условиях можно застраховать.

Защищенное жилье

С 24 февраля 2022 года враг разрушил и повредил не менее 250 000 жилых домов. И эта страшная цифра продолжает расти. Так что спрос на услугу страхования жилья с покрытием военных рисков только за первые два месяца этого года вырос в 3—4 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Так говорит член правления СК "Инго" Виктор Шевченко.

Рай для страховщиков? Вовсе нет. Ведь война входит в список так называемых форс-мажоров. То есть обстоятельств, при которых страховая компания ничего не выплачивает. И большинство компаний придерживаются именно традиционного подхода. А значит, не покрывают именно военные риски.

Но найти что-то можно.

Пожалуй, больше всего услуг предлагает компания "ИНГО". Там создали практически полную линейку продуктов для страхования квартир, домов, автомобилей, жизни и здоровья, в которых предусмотрено покрытие военных рисков.

Суммы страховых выплат по военным рискам на сегодняшний день относительно невелики, ведь отечественные страховые компании не могут перестраховывать свои риски за рубежом. Иностранные компании не хотят браться за нетипичную ситуацию. Поэтому украинские компании страхуют военные риски, как правило, под свои средства.

Что же можно застраховать? Немалый список: от последствий падения ракет и взрывов бомб до повреждения окон, балконов и лоджий, мебели, техники и повреждения в результате пожара. Минимальная сумма, за которую можно застраховать от военных рисков однокомнатную квартиру в спальном районе Киева, – 3000 грн в год. Но покрытие за такие деньги будет небольшим. Больше рисков – выше цена.

К примеру, если собрать все военные риски, то "ИНГО" предложит максимальную сумму выплаты в 2 млн грн. СК Місто предлагает защиту квартир и домов на сумму 1 млн грн. АГ КОМПАС предоставляет общее страховое покрытие имущества в пределах 3,7 млн грн. Однако и за страховку, например, в "ИНГО", придется выложить 13 500 грн в год.

Большинство страховых компаний, собственно, военные риски не берут. Но даже традиционные услуги могут иметь смысл. Ведь люди нередко вынуждены в спешке покидать дома. Не закрывают газовые и водопроводные вентили. А по статистике страховых компаний, до 80% случаев приходится на залитие водой.

Страховка может работать в обе стороны. Клиент может выбрать либо защиту своей недвижимости, либо соседей от своих непреднамеренных действий.

Есть определенные ограничения. Застраховать жилье может только собственник. Не страхуют жилье в прифронтовых регионах, а также в пределах 50 км от линии столкновения. Отказывают и в городах, которые больше всего страдают от обстрелов. К примеру, Харьков, Днепр и Запорожье.

Обычно в договорах страховые компании указывают очень сжатые сроки обращения за компенсацией в случае повреждения жилья: в течение нескольких часов или нескольких дней. Поэтому клиент должен как можно скорее сообщить страховой компании о случае. Необходимо вызвать полицию, которая зафиксирует повреждение. А затем получить в полиции выписку из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР). Это и является главным документом подтверждения страхового варианта с военными рисками. Количество выплат по таким страховым полисам пока еще незначительно (1—2% от общего).

В случае с военными рисками страховые компании обычно предлагают онлайн-страхование без осмотра имущества. Единственное, клиент должен убедиться, что военные действия являются страховым случаем согласно договору. Ведь ведущие страховые компании, например УНИКА, дополнительно указывают, что "исключениями при страховании жилья являются риски, связанные именно с войной".

Автомобильные дела

Застраховать автомобиль с покрытием военных рисков еще проще. Но здесь есть куча исключений. Если автомобиль будет поврежден или уничтожен в опасной зоне (список зоны боевых действий и оккупированных территорий Минреинтеграции), страховая компания не выплатит компенсацию.

Покрытие военных рисков возможно только по договорам каско. И это может быть как непосредственно покрытием от военных рисков, так и как дополнение к программе каско.

Так, PZU расширил свою программу "АвтоКаско – пакет AVTOMIX", добавив военные риски и возможность возмещения для легковых автомобилей в возрасте до 15 лет. Есть два варианта покрытия военных рисков по выбору: покрытие рисков, связанных с войной в пределах лимита 12% стоимости авто, но не более 200 000 грн, или за дополнительную плату покрытие рисков, связанных с прямым или косвенным попаданием. Речь о ракетах, дронах любых типов и их осколках, средствах ПВО. Второй случай покрывает полную стоимость авто, но не больше 3 млн грн.

Подобные продукты предлагают другие страховые компании. Страховая группа "ТАС", VUSO, "Экспресс Страхование", ARX. Выбор есть. В среднем такая страховка обойдется в 1,5–2% от стоимости авто.

"По моим приблизительным оценкам, 5—10% автовладельцев заказывают дополнительную опцию страхования военных рисков к договорам каско, точной статистики по этому риску не ведется", — отмечает Вячеслав Черняховский.

Выбор страхования от военных рисков есть. Главное — всегда внимательно читать условия договора.