Українцям обмежать перекази між картками: хто першим стикнеться з проблемою

Все що треба знати про нову ідею Національного банку

В Україні вже найближчим часом можуть обмежити карткові перекази між фізособами. Проєкт такого рішення готує Нацбанк. Мова йде про прямі перекази між клієнтами з картки на картку.

Планується, що ліміти на вихідні перекази обмежать 100 000 гривень та 30 операціями на місяць для кожного рахунку.

Регулятор пояснює ідею боротьбою з тіньовими переказами. Наприклад, такою схемою користуються зловмисники, щоб "сховати" збори нелегального грального бізнесу чи продажу "сірого" тютюну. Або "ховаються" від ПДВ, зарплатних податків тощо.

Аферисти використовують картки пересічних громадян — пенсіонерів чи студентів, — через які прокачують мільйони гривень щодня.

Як це може вплинути на звичайних українців, розбирався "Бізнес-Телеграф".

Схема з "дропами" та "мулами"

Як заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, останнім часом спостерігається значне поширення "небезпечної тенденції": банківські рахунки фізосіб масово використовують як "транзитні" — для переказу та відмивання незаконних коштів.

"Йдеться про десятки тисяч рахунків, які можуть використовуватися з метою маскування незаконної діяльності під звичайні операції фізичних осіб… Ніби нічого кримінального та протизаконного, на перший погляд. Людям пропонують легку роботу, пов’язану з переказом платежів. Все, що потрібно, – це відкрити новий банківський рахунок чи передати свій старий у використання третім особам включно з реквізитами і доступом до інтернет-банкінгу. За це пропонують разову винагороду або ж відсоток від суми проведених платежів", — написав Олійник у колонці на "Економічній правді".

Схема з використанням так званих "дропів" чи "мулів" вийшла на перше місце за популярністю у 2024 році. Під час нагляду за банками і небанківськими платіжними установами НБУ виявив аномальну поведінку певної кількості користувачів щодо операцій переказу коштів між фізичними особами з використанням переказів між картками.

Минулого року обсяги переказів зросли з 210 млрд до 247 млрд гривень. Лише за пів року — з червня 2023-го по січень 2024 року НБУ отримав від Комісії з регулювання азартних ігор, СБУ та Кіберполіції дані про більш ніж 1 500 карток, що були виявлені на сайтах нелегальних казино, системах обміну криптоактивів, продажу підакцизних товарів тощо.

Про "дропів" та що з ними робити "Бізнес-Телеграфу" ще минулого року розказував у великому інтервʼю голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев. "Пенсіонери, студенти та інші дають свої картки, через які шахраї збирають гроші за наркотики, за цигарки, за горілку", — розповідав Гетманцев. І анонсував: "дропів" будуть прибирати.

Свої ліміти

І от зараз час розплати, схоже, настав. Нацбанк анонсував, що вже готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів між фізособами. Впровадити його можуть вже протягом місяця.

Планується, що ліміти на вихідні перекази обмежать 100 000 гривень та 30 операціями на місяць для кожного рахунку.

Тобто вирішили не заморочуватися з аналізом транзакцій по картках — чи підозрілі вони, чи "тягне" людина на статус "дропера" чи "мула". А просто встановити планку для всіх.

Як зазначив Дмитро Олійник, в НБУ розрахували, що 95% клієнтів банків цих обмежень "навіть не помітять".

Чи дійсно це так?

Самі банки питання лімітів у 100 000 коментують вкрай неохоче. У Приватбанку на запитання "Бізнес-Телеграфу", яка кількість клієнтів може "помітити" ліміти, відповіли, що "будуть готові прокоментувати вже ухвалене рішення".

В державному Укргазбанку запитання "Бізнес-Телеграфу" взагалі проігнорували. Кілька комерційних банків обіцяли все пояснити, але потім передумали.

Деякі банки вже самі починають вводити ліміти, навіть не чекаючи рішення Нацбанку. Аlllians банк 23 травня повідомив, що вводить ліміти на карткові перекази.

Сенс банк з 1 червня запроваджує ліміти на зарахування переказів на картки: 30 переказів на день, 100 — на тиждень та 200 на місяць. Максимальна сума на місяць — мільйон гривень.

І судячи з такої активності банків, можна очікувати на рішення НБУ вже скоро. Що робити? Поцікавитись у своєму банку, чи встановлені вже нові ліміти по операціях.